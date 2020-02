La fiscalia denuncia el propietari de Monserveis per vulnerar drets laborals

La fiscalia provincial de Barcelona ha interposat una denúncia contra el propietari de Monserveis, el manresà Xavier Pubill, davant el jutjat d'instrucció número 2 de Manresa per vulneració de drets laborals de les seves treballadores. Així ho ha comunicat la fiscal a la CGT del Berguedà, que el mes de desembre va posar en coneixement de la fiscalia les presumptes pràctiques irregulars de l'empresa de serveis d'atenció domiciliària.

A instàncies de la mateixa CGT, Monserveis ja va ser denunciada per la Inspecció de Treball el mes d'octubre passat per tenir 53 treballadores sense estar donades d'alta a la Seguretat Social, de les quals 30 no tenien autorització administrativa per residir ni treballar a l'Estat espanyol. A més, 13 no haurien estat donades d'alta amb caràcter previ a la prestació, 8 rebien prestacions per desocupació i una rebia una prestació per incapacitat permanent.

La CGT va alertar a final de novembre que l'empresa, homologada per la Generalitat, mantenia les seves «pràctiques d'explotació», i ahir insistia que des d'aleshores han denunciat encara casos de vulneració de drets laborals. Segons la territorial berguedana de CGT, hi hauria treballant de manera legal una cinquantena de persones, però més de 150, entre les delegacions de Monserveis i Berga, estarien en condicions irregulars.

CGT ha dut a Inspecció de Treball «desenes de casos» i als tribunals laborals «mitja dotzena», segons explicava ahir a aquest diari Josep Cara, secretari general de la Federació Comarcal de la CGT al Berguedà.

Les infraccions per les quals està investigada Monserveis són de caràcter molt greu i es preveuen penes de presó de sis mesos a sis anys i una multa de sis a dotze mesos, segons l'article 311 del Codi Penal. La Inspecció de Treball també va posar en coneixement de la Fiscalia el cas i va proposar sancions econòmiques per a Solubages SL, l'empresa que opera amb la marca comercial de Monserveis, que sumen gairebé 735.000 euros per vulneracions de la normativa d'estrangeria i de la Seguretat Social.

L'empresa va celebrar eleccions sindicals el mes de novembre passat i va sortir escollida delegada sindical per la UGT Eva Serrat, esposa del gerent de Monserveis, Xavier Pubill.