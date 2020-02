La DO Pla de Bages projecta a l'exterior els seus vins a la Barcelona Wine Week

Set cellers de la DO Pla de Bages han participat aquesta setmana en la primera edició de la fira Barcelona Wine Week, un certamen nascut de l'Intervin d'Alimentària que ha deixat un bon gust de boca entre els vins bagencs. L'objectiu de la participació ha estat projectar el producte bagenc al mercat estatal i especialment a l'exterior, ja que aquest saló debutant del vi espanyol, organitzat per Fira de Barcelona, ha aplegat 15.600 visitants, de cinquanta-quatre països diferents, que han assistit al voltant de 3.200 reunions de negocis i a una cinquantena d'activitats. Al certamen han pres part més de 550 cellers expositors i 40 denominacions d'origen (DO) espa-nyoles de pràcticament totes les comunitats autònomes. La fira s'ha celebrat de dilluns a dimecres d'aquesta setmana, però ahir al vespre, en un dels actes paral·lels del certamen, els cellers bagencs participants van oferir un tast dels seus productes al mercat barceloní de Santa Caterina.

A la Barcelona Wine Week, que es planteja mantenir una continuïtat anual, han pres part els cellers bagencs Abadal, Oller del Mas, Can Serra dels Exibis, Les Acàcies, Sanmartí, Collbaix-Celler el Molí i Grau i Grau. Eva Farré, secretària de la DO, recorda que aquesta ha estat la primera vegada que set cellers locals (la meitat dels que comprenen la DO) han participat conjuntament en una fira amb projecció exterior. «Les valoracions han estat molt bones», diu Farré, que apunta que un dels avantatges de la Barcelona Wine Week ha estat que la mateixa organització ha aportat 350 compradors internacionals, amb els quals els cellers han pogut mantenir reunions per donar a conèixer els seus productes.

Per a la DO, aquesta participació conjunta a la fira barcelonina, que neix amb la vocació d'esdevenir una competència al gran referent de la cultura del vi a l'Estat, Fenavin, reforça el seu bon moment, diu Farré. «Ara mateix estem en una fase molt expansiva. Amb cellers petits que tenen moltes ganes de créixer, d'obrir-se al món. I estem guanyant visibilitat», apunta la secretària de la Denominació d'Origen Pla de Bages.

En els últims dos anys, la DO ha viscut dues noves incorporacions, Les Acàcies (2017) i Sanmiquel (2018), i Farré avança que hi ha un altre projecte, del qual no en revela més detalls, que està en fase avançada per sumar-se als cellers bagencs. Avui, la DO Pla de Bages produeix un milió d'ampolles anuals i exporta entre el 20% i el 30% de la seva producció. «Estem fent un creixement sostingut, però no ens plantegem objectius d'exportació», diu Farré.

Fins aquesta setmana, només els dos cellers més grans de la comarca, Abadal i Oller del Mas, havien participat assíduament a la Intervin, que estava incorporada en la fira barcelonina Alimentària. Arran de l'escissió d'Intervin de la fira de l'alimentació, atesa la pèrdua de rellevància en el programa general del certamen, la DO bagenca ha decidit sumar esforços per projectar-se més enllà del mercat català, on ja és un producte conegut.