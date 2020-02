Empresa impulsarà la transformació 4.0 de les pimes amb un programa propi

El departament d'Empresa i Coneixement va posar en marxa ahir el programa ProACCIÓ 4.0 amb l'objectiu d'impulsar la transformació de les pimes catalanes cap a la indústria 4.0. La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, acompa-nyada de la directora dels Serveis Territorials de la Catalunya Central, Bàrbara Minoves, i del conseller delegat d'Acció, Joan Romero, va presentar-lo ahir al matí en un acte a Igualada.

En l'acte de presentació també va participar el president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Joan Domènech, i el president de la Delegació a l'Anoia de la Cambra de Comerç de Barcelona, Xavier Badia. Durant la jornada s'exposaran també els casos pràctics de les empreses Cubus Games S.L, Practics Business Solutions S.L, World Pro Ride SL (Indoorwall) i Enginyeria de Software SA (Engisoft).

Durant la seva intervenció la consellera va explicar que «la indústria 4.0 és un element clau si volem ser competitius, i afecta grans empreses, pimes i també empreses de serveis, amb canvis radicals en els models de producció i en les relacions entre proveïdors, productors i clients».

Joan Domènech, president de la Unió Empresarial de l'Anoia, va afirmar que l'Empresa 4.0 és un eix estratègic per a l'entitat. En aquest sentit, Domènech va destacar que davant «la inquietud de les empreses industrials, especialment del metall, la UEA aposta per acompanyar les empreses en aquest canvi».

El programa ProACCIÓ 4.0, articulat per la direcció general d'Indústria a través d'ACCIÓ, actuarà com la finestreta única a Catalu-nya per sensibilitzar, acompanyar i assessorar les empreses catalanes en l'àmbit de la indústria 4.0. En total, es preveu que en els propers tres anys 1.000 empreses catalanes utilitzin els serveis i programes d'aquesta nova iniciativa, derivada del Pacte Nacional per a la Indústria, tot i que va més enllà del seu mandat. En el programa han col·laborat Consell General de Cambres de Catalunya, Foment del Treball, PIMEC i Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.