Jornada sobre «Els grans reptes de la indústria», aquest divendres a Ausa

Les instal·lacions de l'empresa Ausa (carrer Castelladral, 1) acolliran aquest divendres, 14 de febrer, de l'acte "Els grans reptes de la indústria", organitzat pel CETIM, juntament amb el programa Ocupació al Bages Industrial (OBI), liderat pel Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO) de l'Ajuntament de Manresa. La trobada és oberta a tothom amb prèvia inscripció al correu electrònic obi@ajmanresa.cat.

L'obertura de l'acte anirà a càrrec de Cristina Cruz i Mas, regidora d'Ocupació Empresa i Coneixement de l'Ajuntament de Manresa. Després de les paraules de benvinguda a càrrec de Ramon Carbonell, CEO a Ausa, serà el torn d'Albert Hidalgo, Director I+D a Ausa, que parlarà sobre indústria 4.0 i innovació, amb exemples que Ausa ha incorporat als processos de disseny i producció de les seves màquines.

Més tard, Xavier Marcet, president de Lead to Change farà una ponència sobre la importància de combinar capacitats i oportunitats, de gestionar el talent i el no talent, del lideratge i la importància de crear empreses arrelades.

Xavier Marcet és fundador de Lead To Change i de la Drucker Society, treballa per empreses de tot el món com: HP, Sony, Repsol, Agbar, Seat, Banesto, Telefónica, Gallina Blanca, La Caixa, i universitats como la de Oxford, la Politécnica de València, la UB (Barcelona), el DUOC (Xile), i administracions com el Govern de Xile i de Espanya o la Generalitat de Catalunya.

La cloenda de l'acte anirà a càrrec d'Àngel Vilarasau, degà del CETIM.

Programa

16.00 h. Obertura de l'acte, a càrrec de Cristina Cruz i Mas, regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement

16.15 h. Benvinguda, a càrrec de Ramon Carbonell, CEO a Ausa

16.30 h. "Parlem sobre indústria 4.0 i innovació", amb Albert Hidalgo, director d'I+D a Ausa

17.00 h. Conferència. "Els grans reptes de la indústria", a càrrec de Xavier Marcet, president de Lead to Change

18.15 h. Cloenda a càrrec d'Àngel Vilarasau, degà del CETIM.

L'empresa AUSA està situada al