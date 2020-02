El Govern aprova la derogació de l'acomiadament per baixes mèdiques

El Consell de Ministres va aprovar ahir un reial decret llei per derogar l'article 52.d de l'Estatut dels Treballadors, que permet als empresaris l'acomiadament objectiu d'un treballador per acumular baixes mèdiques justificades.

La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va subratllar després de la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que l'article 52.d quedarà derogat des d'avui, per la qual cosa «ja no es podrà acomiadar ningú» per tenir una baixa justificada per malaltia.

Aquest article, que va ser modificat amb la reforma laboral de l'any 2012, establia que un contracte de treball pot extingir-se per faltes d'assistència a la feina, justificades però intermitents, que arribin al 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius, sempre que el total de faltes d'assistència en els dotze mesos anteriors abasti el 5% de les jornades hàbils o el 25% en quatre mesos discontinus dins d'un període de 12 mesos.

La ministra de Treball va fer ressaltar que la derogació d'aquest article suposa «reparar drets dels treballadors i esmenar una anomalia» que existia en la normativa espanyola respecte a la d'altres països de l'entorn, on no existeix un precepte similar.

A més a més, va indicar que amb aquesta decisió es comença a «desmuntar» la reforma laboral del PP, es dona «seguretat jurídica» als treballadors i es compleix amb el mandat del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va instar el Govern espanyol a modificar la seva legislació perquè considera discriminatòria aquesta causa d'acomiadament.