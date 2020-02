El talent emprenedor del Berguedà llueix en un concurs que premia el centre Elit

El centre de fisioteràpia i salut Elit Berguedà s'ha emportat el primer premi en la vuitena edició del Concurs d'Idees Emprenedores del Berguedà. El projecte nascut per l'empenta i dedicació de tres socis, Marc Coll, Albert Pascual i Josep Trulls,és un centre multidisciplinari de recuperació de la salut centrat en l'activitat esportiva. Elit Berguedà és una realitat des de fa mig any i ja té una desena de treballadors. Fisioterapeutes, nutricionistes o recuperadors físics gaudeixen d'unes instal·lacions a Berga amb gimnàs integrat i maquinària diversa per poder atendre una gran varietat de patologies.

El primer premi del concurs organitzat per l'Agència de Desenvolupament i que té l'objectiu de potenciar l'emprenedoria a la comarca consisteix en 3.000 euros en metàl·lic i un pack de serveis de 5.000. Albert Pascual, un dels socis fundadors, va manifestar a Regió7 que «rebre aquesta premi ens reforça molt positivament i ens ajuda a agafar energia per poder seguir endavant. És una gran sorpresa i estem molt contents d'haver-lo rebut. Amb esforç, dedicació i moltes hores tot és possible».

L'acte, celebrat ahir a la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou, va guardonar en segona posició l'emprenedor Jordi Martí, amb BdGust. El seu local a Guardiola de Berguedà està orientat a la venda i servei de productes alimentaris de proximitat. La gironellenca Cristina Santamaria va guanyar el tercer premi amb Baby Q, un projecte basat en l'elaboració i venda de productes de roba i complements per a infants.



2.200 vots al web de Regió7

El director del diari Regió7, Marc Mercè, i Manel Medina, en representació de TV Berguedà, van fer una breu intervenció posant en valor els emprenedors del territori i van fer entrega del premi al Vot Popular a Beauty & Ioga, d'Eva Cols i Iolanda Torres, que creen experiències de ioga i relaxació. La votació popular per aquest premi s'ha realitzat a través de la web d'aquest diari i hi han participat 2.200 persones. En la part inicial de l'acte conduït per Judit Jordana es va poder veure en vídeo un petit recull de cadascuna de les 16 candidatures presentades i es va fer una entrega d'obsequis a tots els participants.

En la seva intervenció, Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, va anunciar la creació d'una nova xarxa d'emprenedors per aglutinar tot el talent de la comarca i poder compartir experiències. Vall va exposar que «tots aquests projectes i el capital humà fa que a dia d'avui ens retroalimentem, i aquells que en el seu dia van ser emprenedors ara ja son mentors per a nous projectes. Aquesta és una gran oportunitat».