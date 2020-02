Macsa i Ponsa, ambdues amb una planta a la Xina, resisteixen l'impacte del coronavirus

Les empreses bagenques Macsa i Ponsa, ambdues amb planta productiva a la Xina, asseguren que de moment no han patit els efectes del coronavirus sobre els seus negocis. Amb tot, Macsa expressa preocupació per les properes setmanes, en què l'impacte sí que es podria fer palès, mentre Ponsa confia que la crisi vagi remetent i es pugui continuar el treball normalitzat.

Jordi Piñot, president de Macsa, ha explicat a aquest diari que l'impacte global de la malaltia ha generat «afectació» a l'empresa, «sobretot pel que fa referència a la nostra filial xinesa (Macsa China), especialment amb les vendes dins aquest país. I també hi ha certa afectació pel que fa a cancel·lació de viatges». Així, l'empresa ha hagut d'anul·lar desplaçaments de comercials, tècnics i directius a zones com Itàlia, Xina, Corea del Sud i Àsia en general, «ja sigui per instal·lacions a empreses, com a fires, com a reunions comercials», diu Piñot, que també apunta que «hem substituït algunes reunions presencials per reunions on-line. Els viatges els hem minimitzat en general, i no permetem viatjar més de dues persones juntes, per reduir riscos.»

Quant a la producció, Piñot explica que «de moment no ens ha afectat, ja que vam fer una molt bona planificació tenint en compte l'any nou xinès, com fem habitualment, i podem continuar produint sense incidències durant les properes tres setmanes». Amb tot, apunta el president de la compa-nyia bagenca, «si s'allarga més d'un mes és molt probable que llavors ja tinguem afectació a la nostra producció». L'impacte comercial, diu Piñot, «ara mateix no podem valorar-lo. En les properes setmanes es podrà fer de manera més en ferm, tot i que creiem que segurament sí que incidirà en certa forma en les nostres vendes».



El dia a dia a la Xina

A la planta de Macsa a Shenzen, al sud del país, «tots els treballadors i les seves famílies estan bé i cap d'ells ha contret el coronavirus, però han hagut d'estar confinats a casa durant setmanes i fer teletreball. Tot i així, s'ha exagerat la situació». Piñot explica que dilluns els treballadors de la planta van poder tornar a treballar a les oficines, però amb mesures, com el fet que tots els treballadors han d'anar amb màscares i han de tenir líquid desinfectant com a mínim per a un mes. Així, se subministren diàriament dues màscares i dos guants a cada treballador. El líquid desinfectant se l'han d'aplicar en arribar a l'oficina i almenys repetir l'operació tres cops diaris mentre treballin. També es mesura la temperatura corporal dels treballadors dos cops al dia, i treballen a distància uns dels altres. A més, la planta xinesa, explica Piñot, està en comunicació constant amb el govern local, i no es permeten visites externes a dins l'edifici, ni de clients, ni de proveïdors ni de transportistes, «almenys en les properes dues setmanes». Els treballadors han d'anar a la feina amb els seus cotxes particulars o compartint vehicle, però no amb transport públic. Un dels tècnics de l'empresa, diu Piñot, «com que resideix força lluny està vivint a l'oficina en un espai habilitat».

Amb tot, «encara no hi ha projectes de venda nous i estimen que tindran certes dificultats per vendre en les properes setmanes, fins que no torni a instaurar-se un clima de confiança i la situació es vagi normalitzant», explica Piñot, que apunta certa esperança: «Hi ha certa activitat comercial, gràcies a converses telefòniques o per via e-mail. A més, ja poden rebre mercaderies de fora i també poden servir els clients. I el Govern xinès està començant a instaurar mesures de recuperació ràpides, proporciona ajudes a les empreses per tal de protegir l'economia». Tanmateix, Macsa ja està buscant alternatives a proveïdors asiàtics en el cas que la crisi s'allargui més d'un mes.



Tranquil·litat a Ponsa

La situació a Ponsa és lleugerament diferent, ja que, com explica Àlex Ponsa, director de la manresana Ponsa, la crisi «de moment no ens ha generat cap afectació. Sembla que no tindrem problemes pel que fa al subministrament de components o matèries primeres». Amb tot, l'empresa sí que ha modificat viatges. «Hem ajornat els que havíem de fer a les zones d'alt risc, seguint els consells del departament de Salut. Sí que ens hem trobat amb alguns clients del nord d'Europa que no volen rebre visites, però creiem que, de moment, s'ha de mantenir la calma i no alterar en excés el dia a dia de les empreses i seguir fent una vida normal dins l'àmbit laboral», diu Àlex Ponsa.

L'empresa de la Xina de Ponsa «ja s'ha normalitzat i la plantilla ja s'ha pogut reincorporar als seus llocs de treball. El país a poc a poc va recuperant el pols», diu el director de la companyia.

Quant al futur a mitjà termini, Ponsa és caute: «És difícil fer previsions ja que l'entorn canvia molt ràpidament i zones que no estaven afectades ara ho estan i zones que ho estaven tornen a la normalitat. S'ha de mantenir la calma i seguir fent vida normal mentre sigui possible. Ens haurem d'anar adaptant a l'entorn canviant, sempre seguint les recomanacions dels experts sanitaris», assegura.