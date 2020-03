El Govern central aplaudeix la «contundència» del rei però demana saber què ha passat

El Govern central va aplaudir ahir la «contundència» del rei en anunciar que renuncia a l'herència del seu pare i li retira l'assignació pressupostària, però va donar suport, igual que diversos partits, que se sàpiga l'origen dels diners que pugui tenir Joan Carles a Suïssa.

Els partits nacionalistes i independentistes, així com altres formacions com Unides Podem, van avançar la intenció de promoure de nou una investigació, i fins i tot des del Govern hi ha hagut veus a favor d'aclarir els dubtes.

Va ser en concret el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, qui va elogiar Felip VI per considerar que la seva decisió és «una declaració de confiança en les institucions», però al mateix temps va defensar que els espa-nyols coneguin el que ha passat. «Aquest país necessita evidentment saber. És un país transparent i que necessita continuar confiant en les seves institucions», va afegir, abans d'instar a deixar que continuïn actuant les autoritats judicials espanyoles i suïsses que investiguen aquest assumpte. Un altre ministre, el de Transports, José Luis Ábalos, va qualificar de «respectable i contundent» la decisió del rei i va destacar que ara la inquietud de l'Executiu és guanyar la batalla del coronavirus.

Aquesta és la prioritat per a la majoria de partits, i alguns ja han avançat que, quan s'aconsegueixi recobrar la normalitat, caldrà investigar aquest assumpte.

Així, el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, ho va qualificar de «molt greu» i va defensar «aclarir tot el que ha succeït» una vegada se superi la crisi del Covid-19. Esteban va advocar per, «com a mínim, modificar les lleis que impedeixen donar transparència a les activitats» de la casa reial, perquè «no és just, ni jurídicament sostenible en una democràcia, que s'invoqui la Constitució per impedir una comissió d'investigació parlamentària», com la rebutjada per PSOE i PP la setmana passada. Tots dos partits, emparant-se en la inviolabilitat de Joan Carles pels actes comesos quan era cap de l'Estat, van rebutjar a la mesa del Congrés una petició d'Unides Podem i ERC de crear una comissió de recerca per aclarir la comissió de presumptes irregularitats fiscals.

Ahir, el portaveu d'ERC a la cambra baixa, Gabriel Rufián, va informar d'un front comú amb altres forces polítiques per trobar «vies d'investigació efectiva» i va manifestar que ja havia parlat amb JxCat, la CUP, EH Bildu, BNG, Més País, PNB i Unides Podem. Al seu parer, el comunicat del Palau de la Zarzuela de diumenge és «una confessió en tota regla i una esmena a la Corona».