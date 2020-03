Rull dona negatiu per coronavirus i surt de la infermeria de la presó de Lledoners

L'exconseller Josep Rull ha donat negatiu en coronavirus –igual que l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez– i ahir va abandonar la infermeria de la presó de Lledoners, on es trobava des del cap de setmana passat per precaució. Malgrat no tenir símptomes de la malaltia, Rull va comunicar a la direcció del centre penitenciari que havia estat en contacte amb una persona que havia donat positiu en coronavirus, pel que va quedar confinat a la infermeria. Rull va dir en un tuit que el seu test ha donat negatiu, va agrair les mostres de suport i va destacar que el Govern «informa i treballa amb rigor».