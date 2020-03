Editors de revistes, premsa comarcal i digitals reclamen l'ajuda del Govern per pal·liar «els efectes» del coronavirus

Els editors de revistes, premsa comarcal i local i mitjans digitals signen aquest dijous un comunicat conjunt d'alerta sobre les conseqüències del coronavirus en les empreses del sector. Avisen que la crisi sanitària les està afectant "de manera més contundent i ràpida" del previst, tant per l'aturada de l'activitat a impremtes i afectacions en la distribució com per la caiguda pronunciada de la publicitat, que està acompanyant altres sectors de la comunicació. Temen que les empreses no puguin suportar la situació i reclamen que la Generalitat intervingui, per exemple, fent efectius els pagaments de subvencions i campanyes publicitàries pendents del 2019, amb línies de finançament directe o amb la compra d'exemplars, entre altres mesures.

La Federació d'Associacions d'Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals demana també que es faciliti la tramitació de cessions de crèdit a entitats que poden oferir liquiditat als editors; que es planifiquin campanyes de publicitat de pagament amb criteris de discriminació positiva "tenint en compte la fragilitat de les estructures de les publicacions especialitzades, de la premsa comarcal i local i els mitjans digitals i la seva menor capacitat per arribar als grans anunciants"; i que es plantegi incrementar el pressupost destinat a publicitat institucional en el que queda del 2020 "com a via senzilla i efectiva per salvar capçaleres".

Així mateix, també sol·liciten al Govern que "intercedeixi" amb l'executiu espanyol perquè aquest condoni la cotització a la Seguretat Social de les empreses i autònoms fins que no es reprengui l'activitat amb normalitat, adopti la directiva de la UE per a les publicacions digitals quant a l'IVA del 4%, que les publicacions en català es beneficiïn de les campanyes de publicitat i comunicació institucional del Govern espanyol i que es canviï el criteri de Correus que ha decidit no enviar revistes i periòdics, obligant a un tiratge mínim, sense tenir en compte l'àrea de cobertura".

La Federació agrupa l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) i l'Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) i Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC). El sector dona feina a 1.500 famílies i té una facturació conjunta anual de 42,1 milions d'euros. També ha signat el comunicat el Col·legi de Periodistes de Catalunya.