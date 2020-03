Ampans presenta un ERTO que afecta 80 treballadors d'una plantilla de més de 800

Ampans ha iniciat els tràmits per aplicar un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a una part de la seva plantilla a causa del coronavirus. En total, segons han explicat fonts d'Ampans a l'ACN, la mesura afecta a un total de 80 empleats, el 70% dels quals amb discapacitat, d'una plantilla que supera les 800 persones. Els afectats per l'expedient realitzaven la seva activitat al Garden, al restaurant Canonge i al Servei d'Inserció, que han hagut de tancar portes. En paral·lel, també hi ha treballadors del Centre Especial de Treball, que desenvolupaven la seva activitat en altres serveis laborals, que han optat per acollir-se al permís retribuït dictat pel govern de l'Estat.

A hores d'ara Ampans manté obert els supermercats, el quiosc de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, el servei de recollida selectiva, i una part de serveis a la indústria -formen d'una cadena productiva que fa l'últim procés de manipulació per empreses que fan serveis essencials.