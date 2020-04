CCOO considera «precipitada» la tornada a l'activitat de Renault a Valladolid i Sevilla

Arxiu particular

Factoria de Renault a Valladolid Arxiu particular

Comissions Obreres (CCOO) considera que el retorn a l'activitat de Renault és "precipitada", UGT ha advertit que es mostrarà "vigilant" i CGT creu que és una "temeritat", a l'igual que Treballadors Units, que considera que suposa un risc per a la vida de les persones.

Així s'han expressat els diferents sindicats de Renault després de la comunicació per part de l'empresa que al llarg d'aquesta setmana es reprendrà de mica en mica l'activitat a les plantes de Valladolid i Sevilla, per a la qual cosa ha preparat un protocol de seguretat i salut en aquestes factories.

En concret, Comissions Obreres creu que la reactivació de l'activitat és precipitada i ha reclamat que el procés de desescalada, arran de la paralització de l'activitat i fins al ple funcionament de la totalitat de les plantes, hagi de guiar-se pels principis de seguretat , progressivitat i cautela, per evitar que es produeixi un rebrot de la pandèmia amb conseqüències gravíssimes per als treballadors.

"Aquesta tornada s'ha de centrar posant l'accent en la prevenció de la salut pública i laboral de tota la plantilla de Renault", ha assenyalat el sindicat, que tot i així ha presentat una proposta amb 57 mesures preventives, moltes d'elles recollides en el Pla Especial de seguretat que ha dissenyat el Grup Renault, de qual formen part.

En concret, ha assenyalat que les propostes s'han centrat en els eixos de mesures prèvies a l'inici de l'activitat, altres de salut, mesures organitzatives, de neteja i desinfecció i garanties d'ocupació. "Exigim el manteniment de tots els contractes en vigor més enllà de l'estat d'alarma", ha assenyalat CCOO, que ha reclamat a Renault "que vigili que totes les empreses auxiliars i proveïdors, reprenguin la seva activitat sota els paràmetres del propi pla de seguretat" .

Per al sindicat, a l'igual que en altres sectors, la prioritat és la salut de les persones treballadores, per això creu que són mesures fonamentals per mantenir l'empresa en marxa, entenent que aquestes mesures poden canviar diàriament a mesura que evolucionen els esdeveniments.

"Volem fer una crida a tota la plantilla de Renault Espanya a la tranquil·litat i serenitat, i a l'estricte compliment de totes les normes i mesures que es posaran en funcionament durant la volta a l'activitat. Ens enfrontem a un escenari que no hem tingut mai ", ha assenyalat CCOO, que creu que junts sortiran de l'aquesta crisi sanitària.

Per la seva banda, UGT ha assenyalat que es mostrarà vigilant amb les mesures de seguretat i ha qualificat d ' "irresponsabilitat" que durant la setmana passada les línies jeràrquiques hagin estat citant treballadors sense saber la data real d'arrancada, el que afirma que ha " generat intranquil·litat "ia més ha suposat saltar-se" les vies legalment establerts ".

El sindicat ha advertit que vetllarà pel "compliment exhaustiu" de totes les mesures de seguretat decidides per part de Renault, amb l'aportació de propostes a l'protocol de l'empresa, en tot al que el seu entendre sigui susceptible de millora "per protegir la salut dels treballadors ".

A més, ha assenyalat que ha fet 25 propostes de millora, encara que una vegada que proveu creeu s'aniran veient les coses que calgui millorar. Així, entre altres coses, UGT ha proposat que es tracti de tenir en compte a aquells treballadors que han de tenir cura dels seus fills per, "en la mesura dels possible", puguin romandre voluntàriament en l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO ) mentre duri l'estat d'alarma.

Per la seva banda, CGT ha qualificat la tornada a l'activitat de "temerària" enmig d'un estat d'alarma amb gairebé 170.000 contagis i 17.000 morts i qualificat d ' "insuficients" les mesures de prevenció i seguretat que es van a dur a terme, ja que entenen que l'única efectiva davant d'aquesta situació és "el cessament total de l'activitat mentre persisteixi l'estat d'alarma".

Així, el sindicat ha fet extensiva aquesta "temeritat" no només a Renault, sinó també a la resta d'empreses de el sector de l'automòbil, "que anteposen els interessos empresarials per davant de la salut i la vida del conjunt de la societat", així com a el Govern, "que es doblega davant els interessos de les multinacionals".

Crítiques a CCOO i UGT

De la mateixa manera, CGT creu que també han contribuït a això CCOO i UGT, "les cúpules han donat la seva benedicció a aquesta estratègia empresarial les conseqüències poden arribar a ser fatals".

A més, considera que mentre molts hospitals i centres sanitaris es troben sense mitjans i en situació totalment "precària", no és de rebut que empreses com Renault "es puguin permetre el luxe de dispensar mascareta i hidrogels per poder reprendre la seva activitat", el que creu que és "és una autèntica temeritat".

CGT ha fet una crida a la "reflexió" a tots els organismes oficials i agents socials que han estat partícips d'aquesta decisió "perquè rectifiquin