L'IPC a Catalunya baixa vuit dècimes en un mes i se situa en el 0% el març

L'Índex de Preus al Consum (IPC) a Catalunya durant el mes de març va registrar un creixement pla, del 0%, vuit dècimes menys respecte a la variació del febrer.

Segons les dades publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), aquest descens és impulsat per la caiguda en els preus dels carburants (-2,7%) i de subministraments com l'electricitat o el gas (-4,4%).

Per altra banda, els sectors on més s'han incrementat els preus durant el mes de març han estat la restauració i l'hostaleria (+2,5%) i l'agroalimentació (+2,4%). Les últimes dades fan que es trenqui una tendència que s'havia mantingut a Catalunya durant més de tres anys: des del juliol de 2016, els preus al territori sempre havien evolucionat a l'alça.

Un dels sectors que també han impulsat la caiguda dels preus durant el mes de març ha estat la sanitat, on l'IPC ha registrat un descens del 0,1% –l'índex va créixer un 0,3% el febrer.

En paral·lel, el preu de les begudes alcohòliques i el tabac a Catalunya ha baixat tres dècimes (del 0,8% al 0,5%), mentre que la inflació en el vestit i el calçat s'ha reduït una dècima (de l'1,2% a l'1,1%). Així mateix, les activitats d'oci i cultura s'han encarit un 0,1% el març, una variació que el febrer era de l'1,1%.

Per altra banda, els serveis de telefonia a Catalunya s'han encarit un 0,7% aquest mes de març, una dada que contrasta amb el descens del 0,8% registrat el febrer. De la mateixa manera, els preus dins el sector especialitzat en la fabricació de mobles, articles per a la llar i manteniment han pujat dues dècimes durant el tercer mes de l'any, fins al 0,8%.

A la demarcació de Barcelona, els preus durant aquest març han experimentat un creixement del 0,1%, set dècimes menys en comparació del febrer. De nou, el preu dels subministraments de l'habitatge i dels carburants han impulsat la caiguda de l'índex.