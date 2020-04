Els cellers de la DO Pla de Bages pateixen pèrdues de fins al 95% per la crisi del coronavirus

La gran majoria dels cellers de la DO Pla de Bages són petits, no arriben a les grans superfícies i molts depenen del sector de la restauració i l'enoturisme. Per això, la crisi del coronavirus els ha suposat una caiguda "en picat" de les vendes de vi. De mitjana, un 80% menys, però en alguns casos com el celler Oller del Mas, de Manresa, la facturació ha baixat fins al 95%. "És una catàstrofe", explica el seu propietari, Frank Margenat. I tot això arriba en un moment, la primavera, en què el turisme s'hauria de començar a reactivar i, per tant, també les vendes. "El pitjor és que no tenim perspectives fins el 2021", assegura. Aquesta crisi, lamenta, pot suposar la desaparició de petits cellers.

"És com si haguéssim tingut tres o quatre pedregades de cop. Aquesta serà forta". Així és com Quim Fargas, responsable del celler Fargas Fargas de Salelles, explica l'afectació que està tenint per a ells la crisi de la covid-19. Juntament amb la seva parella i el seu pare, porten el negoci: un celler petit que, de mitjana, cada any produeix unes 25.000 ampolles. Ara ho tenen tot parat, menys la vinya que, aliena a la crisi, continua el seu cicle. "Ho haurem d'assumir nosaltres", lamenta Fargas.

La majoria dels cellers que integren la DO Pla de Bages tenen dimensions "petites" i la producció de vi que fan no és reduïda. Això els porta a vendre els seus productes bàsicament a través dels canals tradicionals, com la restauració o les botigues especialitzades. Amb la crisi sanitària pel coronavirus, aquests sectors han parat de treballar, cosa que ha portat els cellers, gairebé d'un dia per l'altre, a deixar d'ingressar un 80% de la seva facturació habitual.

El celler Oller del Mas, a Manresa, és un dels que aposta clarament per l'enoturisme. Cada any reben al voltant de 60.000 visites. A la primavera és quan comencen a agafar embranzida, però de cop tot s'ha aturat. També ha afectat la venda de vi. "Només venem en botigues especialitzades i no en grans superfícies. Ara el que la gent vol és comprar-ho tot en un gran supermercat i no haver d'anar d'un lloc a l'altre", explica el seu propietari, Frank Margenat. Tot plegat fa que estiguin facturant el 5% del que és habitual, i això els ha dut a aplicar un ERTO que afecta 45 treballadors d'una plantilla de 70.

Els cellers senten incertesa pel futur i també per les mesures que caldrà prendre. "El món del vi és un món de molta sensibilitat, de passió que es transmet amb la boca i els ulls, i anar ficant pantalles redueix molt aquesta possibilitat", explica Margenat. També els preocupa el fet que aquesta crisi pot desencadenar el tancament de petits cellers. "La única solució que s'ofereix a les empreses són préstecs i ara mateix no volem sentir a parlar de més deute", assegura.

Més presència a les xarxes

La situació actual ha portat els cellers a explorar noves vies que fins ara no els havien ni rondat pel cap. La més clara és la venda directa en línia que molts dels productors encara no feien. També les xarxes socials s'estan convertint en una "oportunitat". Alguns cellers ja ho estan exprimint i les estan utilitzant aquests dies per explicar els seus projectes i animar la gent perquè, quan el confinament acabi, els puguin visitar i conèixer de prop les seves propostes etnològiques.

El president de la DO, Joan Soler, ha explicat que ara mateix estan fent les certificacions "a distància", perquè els tècnics del consell regulador teletreballen. A banda, totes les accions de promoció més immediates que hi havia planificades també s'han posposat, i esperen poder celebrar la festa de la verema d'Artés a primers d'octubre. Molts productors de la DO també estan aprofitant el confinament per ser més presents a les xarxes, amb productors que comparteixen el seu dia a dia a través d'Instagram, amb tastos virtuals o el sorteig d'experiències turístiques per quan es reactivi el turisme.