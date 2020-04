Més de 694.000 catalans estan afectats per un dels més de 94.500 ERTO presentats des de l'inici del confinament

Una dependenta i una compradora amb mascareta per prevenir contagis de coronavirus

Catalunya ha registrat 94.598 Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) des de l'inici de la pandèmia del coronavirus i ja hi ha 694.284 treballadors afectats. En les últimes hores, 43 empreses han presentat un expedient temporal i el balanç d'afectats ha augmentat en 268 treballadors. Els ERTO per força major representen el 94,3% del total, i afecten el 86,2% dels treballadors. Segons les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Barcelona continua sent l'epicentre de gran part dels expedients, amb 68.941 expedients que inclouen 545.262 persones.

Les comarques gironines han rebut 10.638 expedients per a 68.876 treballadors. A Lleida n'hi ha 5.250, amb 29.717 persones afectades. Al Camp de Tarragona, 7.506 empreses han registrat expedients amb 43.180 afectats, mentre que a les Terres de l'Ebre el balanç és de 2.263 expedients i 9.249 persones afectades.

Per sectors, l'àmbit dels serveis representa més del 80% dels expedients i el 70% dels treballadors. En total, 77.191 empreses d'aquesta branca d'activitat han presentat ERTO per a 494.520 empleats. A molta distància se situa la indústria, amb 7.882 expedients i 134.332 afectats. La construcció concentra 7.637 ERTO per a 44.958 persones. El quart sector més afectat és l'agricultura, amb 688 expedients i 3.928 persones.

La divisió econòmica catalana amb més ERTO és la restauració i els serveis de menjar i begudes amb 18.956 ERO temporals que afecten 108.003 persones. El comerç al detall continua la llista de subsectors més castigats amb 12.491 procediments per a 55.860 persones.

Les tres comarques més afectades són el Barcelonès amb 31.263 expedients i 236.686 persones afectades; el Vallès Occidental, amb 10.115 ERTO i 88.840 persones; i el Baix Llobregat, on 8.877 empreses han presentat una regulació temporal de la feina per a 93.705 persones.