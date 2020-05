Iqoxe podria reobrir la planta de la Canonja on hi va haver una explosió

La Generalitat decidirà els propers dies si accepta que Iqoxe reobri la planta d'òxid d'etilè que té a les seves instal·lacions de la Canonja.

Es tracta d'una de les plantes que hi ha a la fàbrica que va patir una explosió el 14 de gener passat, però que va quedar lleument afectada per la deflagració. També és, a més, l'única que produeix aquesta substància, utilitzada com a matèria primera per altres empreses del polígon petroquímic de Tarragona.

Segons ha pogut saber l'ACN, en les darreres setmanes companyia i administració han estat en contacte per perfilar que la documentació s'ajustés a les demandes del departament d'Empresa.

Tot apunta que uns cinc mesos després de la deflagració que va costar la vida a tres persones –dos treballadors i un veí de Torreforta–, Iqoxe tornarà a produir òxid d'etilè. El departament d'Empresa haurà de validar els tres informes que va demanar a la companyia i que ja ha presentat.

D'una banda hi ha l'informe de seguretat, elaborat per una empresa especialitzada a petició d'Iqoxe i que serà revisat per Eurecat, com a companyia certificadora en nom de la Generalitat, que en última instància també podria examinar-lo. L'informe de seguretat inclou estudis sobre anàlisis de riscos o hipòtesis sobre possibles accidents, entre altres elements.

El segon requisit és el dictamen de seguretat, que entra més en el detall de l'estat de la instal·lació. Tant l'informe com el dictamen els ha de fer una empresa sotmesa a la normativa Seveso –dirigida especialment a les químiques– per poder operar. En el cas d'Iqoxe, després de l'explosió, Empresa i Coneixement va requerir que es tornessin a fer de nou.

A més, la Generalitat va posar a Iqoxe un tercer requisit per tornar a produir. Es tracta d'un informe que compara les instal·lacions i les mesures de seguretat de la companyia amb les d'altres empreses similars a nivell internacional. És el que en l'argot empresarial es coneix amb el nom anglès de benchmarking.

Fonts d'Iqoxe han apuntat a l'ACN que la planta d'òxid d'etilè que es vol reobrir està situada a uns 150 metres del reactor que va patir l'explosió i que, per aquest fet, «va quedar molt poc afectada». De tota manera, aquestes fonts han assenyalat que «s'ha fet una revisió total» de la instal·lació, «com si s'hagués construït de nou».