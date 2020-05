Juan Pablo Ayuso: «Hi havia una pressió tremenda i 200 treballadors disposats a col·laborar a canvi de res»

A Juan Pablo Ayuso no l'espanten els reptes. Aquest enginyer de 51 anys, Gerent de Projectes a l'Àrea de Construcció d'ACCIONA, i que acumula prop de 30 anys d'experiència en la coordinació i execució d'instal·lacions a grans obres com hospitals i aeroports, s'anima davant dels desafiaments. I mai s'havia vist davant d'un d'aquesta envergadura: dur a terme una missió que en condicions normals suposa dos anys de feina en el termini límit d'una setmana.

A mitjans de març, ACCIONA, una companyia profundament solidària i compromesa que promou el voluntariat social entre els seus empleats, li va proposar l'oportunitat de participar com a voluntari en l'execució de la canalització de gasos medicinals als hangars d'Ifema. Una tasca imprescindible per convertir-los en un gran hospital d'emergència. No s'ho va haver ni de pensar. «Treballar en equip en la gestió i supervisió de projectes sobre el terreny, afrontant reptes complicats, és el que més m'ha motivat sempre, i en aquest cas encara més per tractar-se d'una actuació que et fa sentir molt més útil per a la societat. Fer el possible per habilitar al més aviat possible les instal·lacions d'Ifema ha sigut la meva manera de contribuir a la lluita contra la pandèmia», afirma el Juan Pablo.

La seva tasca ha consistit a coordinar i supervisar el muntatge d'una part significativa de la instal·lació per fer arribar a cada llit dels pavellons 7 i 9 els subministraments d'oxigen, aire medicinal i buit. L'objectiu era tenir operativa la instal·lació en el temps rècord d'una setmana, de manera que l'hospital pogués entrar en funcionament de forma immediata. No hi havia temps a perdre. El dia 22 de març, amb els primers pacients de Covid-19 arribant ja al pavelló 5, va començar a mobilitzar les empreses col·laboradores habituals per aconseguir l'enorme quantitat de mà d'obra i materials que requereix un hospital de més de 1.000 llits. Un dia després començaven els treballs a peu d'obra. «L'ambient era absolutament impressionant, amb una pressió tremenda –recorda Juan Pablo–. Uns 200 operaris de diverses empreses, grans, petites, mitjanes, autònoms i aturats estaven disposats a treballar, la majoria d'ells de forma totalment altruista, disposats a col·laborar a canvi de res. Mai he vist res igual. L'esperit de solidaritat de totes les empreses i treballadors va ser realment molt bonic».

La clau per a l'èxit de la seva missió va consistir a saber reaccionar des del minut u, recorrent a tota la seva experiència en la coordinació de grans projectes hospitalaris i posant a prova totes les seves habilitats per organitzar l'espai i tot el personal, formar equips especialitzats en diferents tasques (soldadors, acobladors de peces, magatzemistes, repartidors de material, transportistes...) i dirigir la feina en jornades maratonianes de fins a 26 hores de feina ininterrompuda, amb equips de relleu. El Juan Pablo rememora l'experiència com una setmana de feina tremendament exigent, amb molt desgast físic i amb la dificultat afegida d'haver de prendre, a més, totes les precaucions sanitàries necessàries per evitar els contagis. «Puc dir que la meva experiència, malgrat els nervis, la tensió i l'esgotament ha sigut totalment gratificant i només puc donar les gràcies a ACCIONA per donar-me l'oportunitat de col·laborar i solidaritzar-me amb tota la gent que està patint per aquesta malaltia. Fer servir els meus coneixements i la meva experiència és el mínim que podia fer», diu Juan Pablo Ayuso.

Una companyia solidària

ACCIONA està col·laborant amb més de 75 institucions públiques i privades a tot el món i s'ha posat a disposició de les administracions i ONG per oferir solucions que contribueixin a mitigar l'impacte del virus i del confinament. La companyia està coordinant la reconversió temporal de part de la seva maquinària, equips, personal i capacitat logística per dur a terme més d'una vintena d'iniciatives de lluita contra la Covid-19. Així, per exemple, voluntaris d'ACCIONA han fet servir les furgonetes del servei de mobilitat de la companyia per entregar diàriament, a domicili, la medicació de 200 malalts crònics vinculats a l'Hospital Ramón i Cajal i 10 residències de gent gran en col·laboració amb l'Hospital Infanta Sofia.



ACCIONA també ha donat mascaretes al Cos Nacional de Policia, a l'Hospital San Francisco de Asís de Madrid i a les Hermanitas de los Pobres de Madrid (a qui, a més, dispensa diàriament bosses d'aliments) i a la Conselleria de Sanitat d'Aragó, i col·labora amb el Consorci de Transports de Saragossa. També ofereix a les pimes a què subministra energia renovable un ajornament de les quotes fins al segon semestre de l'any.