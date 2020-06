La mineria del Bages homenatja avui i demà Pau Camp amb concentracions

Els comitès d'empresa de les mines de Súria i Sallent i també el de l'empresa berguedana Montajes Rus homenatjaran aquesta tarda i demà al matí Pau Camp, el manresà mort la matinada de dijous en un accident a l'interior de la mina de Vilafruns, a Balsareny, en caure-li al damunt un gran bloc de roca. Els comitès d'ICL de Sallent i el de Montajes Rus, empresa subcontractada per ICL per a la qual treballava Camp en tasques de manteniment elèctric, han convocat per a avui a la 6 una marxa des de l'aparcament de terra del camp de futbol del Congost de Manresa fins al tanatori de Fontanova, al carrer del Bruc, on tenen previst concentrar-se durant quinze minuts en homenatge al finat. El comitè avança que la marxa es farà complint amb totes les mesures de seguretat per la covid-19, i que se circularà per la vorera sense tallar el trànsit.

D'altra banda, el comitè d'empresa d'ICL a Súria ha organitzat una concentració a la rotonda del miner de la vila demà a les 11 del matí, coincidint amb l'hora prevista per al funeral de Pau Camp a Fontanova.

Els actes d'homenatge de la mineria s'han organitzat atesa la impossibilitat de celebrar funerals multitudinaris per l'estat d'alarma, ja que, en la fase actual de la desescalada les vetlles es poden fer amb un límit màxim de 25 persones a l'aire lliure i 15 en espais tancats. Quant als comiats, es restringeix l'assistència a 25 persones entre familiars i persones properes, a més del ministre de culte o qui oficia la pràctica de ritu funerari, segons recorda la Generalitat.

Pau Camp, de 45 anys, i fill del compositor manresà Manel Camp, va morir la matinada de dijous mentre feia tasques de substitució d'un ventilador en una galeria de la mina de Vilafruns. L'empresa i els Mossos d'Esquadra han obert una doble investigació per aclarir les causes del sinistre.