Hisenda ha tornat més de 1.271 milions a contribuents catalans

Hisenda ha tornat més de 1.271 milions d'euros a contribuents catalans, el 7% més que l'any passat. A tot l'Estat, es va rebre un terç del total de les declaracions entre l'1 d'abril i el 7 de maig, el 27% més que l'any anterior. En total, l'Agència Tributària ha retornat més de 7.547 milions d'euros a 11,49 milions de contribuents a Espanya. El 79,7% de les devolucions i el 67,6% dels imports sol·licitats ja han estat abonats. Unes 5,5 milions de declaracions han sortit per ingressar, el 5,21% més, per un total de 12.650 milions (+5,87%). A més, 363.000 contribuents han presentat la declaració a través de l'aplicació mòbil, el 25,5% més que l'any anterior. D'aquests 293.600 no van haver de passar pel programa Renda Web per introduir-hi modificacions. Durant la campanya el pla d'atenció telefònica ha multiplicat per sis la seva capacitat per compensar el tancament de les oficines va arribar a fer fins a 1,16 milions de declaracions.