CaixaBank reobre els baixos de Can Jorba amb un nou centre de negocis

El director territorial Catalunya de CaixaBank, Jaume Masana, explica el funcionament del caixer per reconeixement facial Carles Blaya

CaixaBank ha obert avui al públic el centre Business Manresa, un servei especialitzat des del qual gestionarà les microempreses, comerços i autònoms de la Catalunya Central. La nova oficina Business s'ubica als baixos de l'edifici històric de Can Jorba, tancats des del maig del 2017. L'últim llogater va ser el Banc Sabadell.

CaixaBank ha concentrat a aquest emblemàtic espai els serveis que ofereix a les empreses de les comarques centrals: el centre Business, que s'adreça a comerços, emprenedors i microempreses i el Centre d'Empreses, que gestiona les empreses que facturen més de 2 milions d'euros.

El nou centre Business ofereix atenció personalitzada als comerços i negocis de la zona així com a microempreses –les que tenen menys de 10 empleats i facturen menys de 2 milions d'euros- autònoms i emprenedors de la Catalunya Central. L'oficina disposa d'un horari ampliat d'atenció: de 8,30 a 18,30 h, excepte els divendres, quan tancarà a les 14,30 h. El centre Business compta amb un equip de 6 gestors especialitzats i ocupa un espai de 500 metres quadrats.

El Centre d'Empreses de Manresa s'ha traslladat des del carrer Pompeu Fabra a la primera planta del local des d'on gestiona les empreses de la Catalunya Central que facturen més de 2 milions d'euros. El centre disposa de 6 gestors i especialistes per tal de donar resposta a totes les necessitats financeres de les empreses.

Des de Can Jorba, CaixaBank gestiona les més de 1.500 empreses clients de les que disposa a la Catalunya Central.

El centre Business Manresa és la oficina numero 23 d'aquest model a Catalunya. Fins la data tenim 45 Centres Business oberts en tot el territori espanyol.

Coincidint amb aquesta obertura, l'entitat ha tancat l'oficina de la Plaça Major, on deixarà un caixer per a les operacions quotidianes.

D'altra banda, el banc ha posat en marxa també avui a l'oficina Store Pere III de Manresa el primer caixer automàtic a la Catalunya Central que compta amb tecnología de reconeixement facial. El sistema és el primer impulsat per una entitat financera a nivell mundial per realitzar reintegraments simplement reconeixent a l'usuari a través de la imatge captada per la càmera del terminal i sense haver d'introduir manualment el seu PIN.