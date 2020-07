Els comuns duran al Parlament la Taula de la Mineria del Bages

Catalunya En Comú Podem durà al Parlament la convocatòria immediata de la Taula de la Mineria del Bages, com a espai de diàleg i marc d'actuació per posar fi a la situació de precarietat laboral i inseguretat que estan patint els treballadors d'Iberpotash i Montajes Rus.

La proposta sorgeix de la reunió que van mantenir ahir els comitès d'Iberpotash i Montajes Rus amb el diputat territorial dels Comuns Marc Parés, que hi va assistir acompanyat de la coordinadora de Manresa En Comú, Ana Querol, i del regidor de Sant Vicenç de Castellet Joan Baptista Costa. Per a Parés, «és una constatació que la mina de Vilafruns avui no és segura i que l'empresa ha deixat d'invertir en seguretat per potenciar el nou projecte a Súria que no acaba d'arrancar, i paral·lelament ha augmentat l'extracció a Vilafruns per mantenir la producció» de la mina.