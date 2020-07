Barcelona Tech City i Borses i Mercats Espanyols creen un 'hub fintech' a la Borsa de Barcelona

Barcelona Tech City i Borses i Mercats Espanyols (BME) han acordat crear un hub fintech a la Borsa de Barcelona. El nou espai ocuparà inicialment mil metres quadrats de l'edifici, ubicat al número 19 del Passeig de Gràcia i propietat de la Generalitat de Catalunya. El Pier05 acollirà companyies, emprenedors i inversors vinculats al sector financer i tecnològic i pretén «dinamitzar» i «crear sinergies» entre les empreses, així com «facilitar» a les start ups l'accés als diferents recursos dels mercats de capitals. BME, que s'ha incorporat com a Global Partner a Barcelona Tech City, posarà a disposició de les empreses els coneixements i experiència per «fer-les créixer» a la Borsa, el MAB o l'Entorn Pre-Mercat.

«Aquesta realitat amplia les opcions de BME d'incrementar el nombre d'empreses presents en els seus mercats, participar de solucions tecnològiques útils per als seus objectius de negoci i avaluar les tecnologies que puguin incorporar-se a la seva gamma de serveis. [...] BME dona suport perquè Barcelona es posicioni com un ecosistema líder en innovació i emprenedoria a escala mundial», va assegurar el conseller delegat de BME, Javier Hernani.

«La col·laboració amb el BME ens ha de permetre treballar aspectes formatius que complementin l'actual oferta de la ciutat», va afegir el president de Barcelona Tech City, Miguel Vicente, en un comunicat.