Els treballadors de Montajes Rus pressionaran ICL per mantenir una part de la producció de Vilafruns

El comitè d'empresa de Montajes Rus està decidit a pressionar la direcció d'ICL perquè mantingui una part de la producció a la mina de Vilafruns fins al 2022 mentre l'empresa n'estudia la viabilitat. El comitè ha celebrat avui al matí a Sallent una assemblea informativa per als treballadors de Montajes Rus, que ahir va presentar un ERO per acomiadar 248 treballadors. A les 5 n'hi ha prevista una altra, en la qual els treballadors decidiran quines accions sindicals cal prendre per pressionar l'empresa.

El president del comitè d'ICL, Rubén Gaona, qua també ha participat en l'assemblea, ha explicat a aquest diari que mantenir temporalment una part del camp d'explotació permetria que el 80% dels treballadors del Montajes Rus afectats per l'ERO no perdessin la feina. Tot i això, Gaona admet que «és complicat» que la direcció d'ICL canviï de parer i mantingui, encara que només sigui per un període de temps breu, la producció a la mina.

Aquest dijous arrenquen les negociacions del comitè d'empresa amb la direcció de Montajes Rus. Amb motiu d'aquestes, s'ha previst una concentració a les portes de les instal·lacions, a Berga. També dimarts vinent, que s'ha de celebrar el Fòrum de la Mineria del Bages i "on no ens han convidat", ha reconegut Cano, es preveu "fer soroll".

Vilafruns «no és suplementària»



Des de CCOO, el secretari general d'Indústria del Vallès Occidental-Catalunya Central, Josep Rueda, ha denunciat la "injustícia" dels acomiadaments. "Tot és conseqüència d'una decisió que es pot revertir", ha assegurat. En aquest sentit, ha afegit el president del comitè d'empresa d'ICL, Rubén Gaona, present en l'assemblea, mantenir temporalment una part del camp d'explotació de Vilafruns permetria que el 80% dels treballadors del Montajes Rus afectats per l'ERO no perdessin la feina.

Segons Rueda, per ser viable, Iberputash hauria de poder produir un milió de tones de potassa, una xifra que amb el tancament de Vilafruns i amb només la mina de Súria "no es donarà". "És una decisió errònia pel futur de la mineria", ha assegurat, tot recalcant que "Sallent no és suplementària, és necessària".

Minimitzar els danys



A l'assemblea de treballadors també hi han assistit els alcaldes de Balsareny, Sallent, Súria i Berga. També la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps. En declaracions als mitjans, Camps ha reconegut "la gravetat" de la situació. "Cal esperar a veure com evolucionen les negociacions, però treballaran incansablement perquè tingui el menor impacte", ha dit, tot avançant que està en comunicació "directa" amb tots els Departaments de la Generalitat implicats.

«Massa interrogants»



En paral·lel, el comitè d'empresa d'ICL, que no comparteix el tancament de Vilafruns, ha emès un comunicat en el qual assegura que la decisió genera "massa interrogants". Consideren que dependre només de Súria deixa a l'empresa en una situació perillosa davant de qualsevol incidència tècnica. També apunten que difícilment es podran assolir immediatament les previsions d'un milió de tones de potassa anuals, pel que exigeixen unes "garanties salarials i d'ocupació" durant el temps que es trigui a assolir-ho.