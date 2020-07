Treball destina 2,4 milions a projectes de transformació digital d'empreses

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, ha obert una convocatòria extraordinària de 2,4 milions d'euros per finançar mesures de suport a les microempreses i autònoms. L'objectiu de la mesura és impulsar projectes de transformació digital i nous models de negoci en el camp del comerç, el turisme, l'hostaleria i la cultura. Els ajuts inclouen també la formació necessària per a aplicar aquests projectes i adquirir les competències professionals necessàries. En total, el Govern preveu que unes quaranta entitats es beneficiïn de les subvencions per a dur a terme aquests projectes i entre 6.000 i 8.000 treballadors. A través del programa se subvencionaran amb un màxim de 60.000 euros les entitats representatives de microempreses i autònoms que ocupin fins a deu treballadors.