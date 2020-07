La Generalitat presenta a l'empresa bagenca el pla de suport a l'automoció

La directora general d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, Matilde Villarroya, va participar ahir al matí en una jornada virtual de la Cambra de Comerç de Manresa per presentar el pla de suport a la indústria de l'automoció i la mobilitat que ha elaborat el Govern de la Generalitat de Catalu-nya. A la jornada hi eren presents 12 empreses del Bages del sector de l'automoció, que van reclamar una «acció ràpida» per part del Govern per tal d'acompanyar les petites i mitjanes empreses en aquest moment de canvis. El sector de l'automoció suposa un terç de tot el valor afegit brut que es genera a la comarca del Bages.

La directora general d'Indústria va explicar que el Govern ha elaborat un treball de camp per conèixer les necessitats i els riscos del sector, a partir del qual s'ha projectat un pla d'ajudes que s'organitza en 4 eixos: informació i noves tecnologies, internacionalització, talent i ocupació i infraestructures.