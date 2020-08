Catalunya, la tercera comunitat que més aporta i la desena a rebre ingressos

Catalunya es va tornar a situar el 2018 i per novè exercici consecutiu per sota de la mitjana territorial en ingressos per habitant rebuts a través del model de finançament i es va mantenir com la tercera comunitat que més ingressos tributaris per habitant va aportar i la desena en recursos obtinguts.

Segons va informar ahir la Conselleria d'Economia, i amb les dades de liquidació del Ministeri d'Hisenda, Catalunya es va situar 19,5 punts per sobre de la mitjana en ingressos contribuïts, mentre que va rebre 1,2 punts per sota. Així, el 2018, Catalunya va aportar al sistema 2.967 euros per habitant i va rebre 2.664 euros per habitant. A més, i tal com ha passat en els darrers exercicis, la posició de Catalunya empitjora si es té en compte l'impacte del diferencial de preus. Llavors perd 11 posicions i se situa un 11,3% per sota de la mitjana del conjunt de territoris que participen en el règim comú de finançament.

Segons la Generalitat, aquestes dades tornen a posar de manifest que els mecanismes de redistribució que utilitza el sistema de finançament del Govern espanyol «fomenten un repartiment arbitrari dels recursos entre territoris», ja que mentre Catalunya «perd cada any entre 7 i 8 posicions, altres territoris amb una capacitat tributària molt inferior a la mitjana reben sistemàticament més recursos per habitant que Catalunya». L'actual sistema de finançament va entrar en vigor l'any 2009 i s'havia d'haver actualitzat els anys 2014 i 2019, segons la revisió quinquennal prevista a la normativa.

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va afirmar ahir que Catalunya pateix «una espoliació fiscal crònica que només té una solució, la independència». Aragonès es referia a l'informe d'Economia i a les seves conclusions en un missatge al seu perfil de Twitter en què advertia que hi ha «un model de finançament caduc i arbitrari».

Recorda Pere Aragonès que «Catalunya, un any més, torna a rebre recursos per sota de la mitjana» tot i que «és el tercer territori que més aporta i el desè en rebre'ls». És en relació a aquest punt que el vicepresident i coordinador nacional d'ERC considera que Catalunya «pateix un espoli fiscal crònic que només té una solució, la independència».