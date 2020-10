El BCE accelera els preparatius per introduir un euro digital

El Banc Central Europeu (BCE) ha intensificat els treballs per introduir un euro digital, qüestió sobre la qual iniciarà una consulta pública el 12 d'octubre i espera adoptar una decisió «a mitjan 2021», encara que l'Eurosistema continuarà emetent efectiu, segons ha informat l'entitat.

«Cap a mitjan 2021, el Consell de Govern del BCE considerarà la possibilitat de llançar un projecte d'euro digital, que començaria amb una fase de recerca dirigida al desenvolupament d'un producte mínim viable», va indicar un portaveu del banc central.

D'aquesta manera, abastaria les dimensions clau d'un euro digital i no sols abordaria els requisits tècnics, amb la finalitat d'informar del disseny de l'euro digital i els seus processos de manera que pugui satisfer les necessitats dels possibles usuaris. «L'objectiu és garantir que l'Eurosistema estigui preparat per emetre un euro digital si decideix fer-ho en el futur», va explicar l'entitat.

No obstant això, el BCE va advertir que abans que es pugui prendre cap decisió sobre l'emissió d'un euro digital, s'ha de quantificar l'abast i el cost d'aquest projecte, amb la finalitat de comparar aquesta solució amb possibles alternatives, i va subratllar que els costos associats amb l'emissió d'un euro digital no serien només financers, sinó també a nivell organitzatiu, ja que el banc central hauria de desenvolupar noves competències i processos i gestionar nous riscos.

Fonts del BCE van confirmar que el mes de setembre passat la institució va presentar davant l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) una sol·licitud d'informació per a la marca «digital euro», tramitada a través del bufet bock legal Partnerschaft von Rechtsanwälten, domiciliat a Frankfurt, segons reflecteixen els registres d'EUIPO. La sol·licitud d'informació de marca presentada cobreix quatre categories, segons la classificació de Niça, incloent-hi les relatives a programari de comerç electrònic per realitzar transaccions comercials; assumptes financers i monetaris, serveis bancaris, serveis de targetes de crèdit i dèbit; serveis de programació en l'àmbit de la tecnologia de la informació en relació amb programari per al comerç electrònic i la prestació de serveis d'autenticació d'usuaris en l'àmbit de les transaccions de comerç electrònic.

«L'euro pertany als europeus i la nostra missió és salvaguardar-lo», va dir Christine Lagarde, presidenta del BCE, per a qui el paper de la institució és garantir la confiança en els diners, la qual cosa significa assegurar que l'euro sigui adequat per a l'era digital. «Hem d'estar preparats per emetre un euro digital si fos necessari», va afegir. En aquest sentit, la institució assenyala que un euro digital «seria un complement de l'efectiu, no un substitut» dels diners físics, i destaca que seria una forma electrònica de diners de banc central que tots els ciutadans i empreses podrien utilitzar –com els bitllets, però en format digital– per realitzar els seus pagaments diaris de manera ràpida, fàcil i segura. «Hauríem d'estar preparats per emetre un euro digital sempre que l'evolució del nostre entorn el faci necessari. Això significa que ja hem de preparar-nos per a això», afirma Fabio Panetta, representant italià al directori del BCE i president del Grup de Treball d'Alt Nivell sobre Diners Digitals de Banc Central.

Aquest grup de treball, en el qual participen experts del BCE i dels 19 bancs centrals nacionals de la zona de l'euro, ha identificat possibles escenaris que requeririen l'emissió d'un euro digital, que inclouen un augment de la demanda de pagaments electrònics a l'eurozona, un descens significatiu de l'ús de l'efectiu com a mitjà de pagament a la regió, la creació de mitjans de pagament privats a escala mundial que podrien generar problemes reguladors i representar riscos per a l'estabilitat financera i la protecció del consumidor, així com l'ús generalitzat de diners digitals emesos per bancs centrals estrangers.

D'aquesta manera, l'Eurosistema començarà el 12 d'octubre una consulta pública sobre aquesta qüestió i mantindrà contactes freqüents amb els ciutadans, el món acadèmic, el sector financer i les autoritats públiques per valorar detalladament les seves necessitats, així com els beneficis i els reptes que esperen de l'emissió d'un euro digital.