Impulsar la transformació social a través de l'educació financera

La vida es basa en decisions. ¿Quina carrera escollir? ¿On viure? ¿Com fer-ho? A més dels components cultural, social i personal que comporta prendre-les, en la majoria de casos també impliquen un intercanvi econòmic, raó per la qual el coneixement dels principals conceptes financers és, avui dia, imprescindible. Sense anar més lluny, per pagar els estudis, obtenir finançament per aconseguir un lloc on viure o plantejar-se la jubilació més enllà dels seixanta anys serà necessari dominar els conceptes bàsics de la cultura financera, com són els tipus d'interès, els diferents productes i serveis financers i les regles del seu ús.

No obstant, i malgrat el seu pes evident en la vida, molts dels conceptes financers no estan clars per a la majoria de les persones. El 5 d'octubre passat es va celebrar el Dia de l'Educació Financera, impulsat pel Banc d'Espanya i la CNMV, que té com a objectiu conscienciar sobre la importància d'estar financerament formats. Fins al moment, l'empoderament financer no es percep com el que és: un autèntic motor de canvi, tenint en compte que permet als ciutadans de tots els països, sense cap excepció, prendre decisions correctes pel que fa a les finances personals. Facilita que puguin invertir en salut, educació i obre finestres laborals, a més de fer front a les emergències econòmiques que puguin sorgir.

Per un altre costat, la falta d'informació està estretament relacionada amb la vulnerabilitat i, en el cas de la cultura financera, pot portar a l'endeutament i a l'exclusió econòmica i social. Constitueix, per tant, un problema global

que se suma a la dificultat que hi ha en algunes zones rurals per accedir a serveis bancaris, cosa que fa que una part de la població només pugui operar en efectiu –poc segur i difícil d'administrar en alguns casos–. De fet, tal com estima la base de dades de Global Findex –la base de dades més completa del món sobre com els adults gestionen el seu capital–, prop de 1.700 milions d'adults de tot el planeta 'no estan bancaritzats'. D'ells 95 milions són habitants de països amb economies en desenvolupament. Així amb tot, les dades també reflecteixen