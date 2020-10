La UEA celebra el dia 28 un fòrum econòmic dedicat a infraestructures i mobilitat

La Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) celebrarà el 28 d'octubre el IV Fòrum Empresarial de l'Anoia, que s'havia ajornat per la pandèmia del coronavirus. L'acte s'emetrà en directe mitjançant una plataforma online.

El fòrum girarà al voltant de la presentació del Llibre Blanc d'Infraestructures i Mobilitat de l'Anoia, una anàlisi que pretén identificar els punts febles del ter-ritori. El document ha estat elaborat per la Comissió d'Urbanisme i Mobilitat de l'Anoia per conèixer les necessitats del territori en infraestructures, carreteres, accessos, transport públic i sòl industrial, entre d'altres, a partir de reunions, sessions, jornades de treball i enquestes en què han participat 1.450 persones, entre les quals alcaldes i alcaldesses dels municipis anoiencs, experts i expertes en mobilitat i infraestructures, empreses, i ciutadania en general.

El fòrum UEA arrencarà amb la presentació del Llibre Blanc, en un acte que conduirà Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya i cap d'informatius de RAC1.

Seguidament, se celebrarà la taula rodona «Visió 360º», en què participaran Pere Macias, coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya; Xavier Sanyer, cap del Servei de Mobilitat de l'ATM; i Dolors Paniagua, gerent de Projectes d'Inversió a la Unitat d'Inversió a Catalonia Trade & Investment. La taula rodona es completarà amb les intervencions d'una estudiant, una empresària i un treballador, que abordaran les problemàtiques del seu dia a dia quant a carreteres, infraestructures i mobilitat.

Per poder seguir l'acte es desenvoluparà una aplicació mòbil exclusiva per als assistents al fòrum i que servirà com a canal de comunicació oficial d'aquesta edició, així com també d'una web app per poder veure l'acte en streaming. L'objectiu d'aquestes eines, asseguren fonts de la UEA, és la de facilitar el networking entre els assistents, que es pugui conèixer amb antelació les persones que hi assisteixin i poder-hi interactuar. L'app estarà disponible per als dispositius mòbils iOs i Android.

El fòrum pretén donar resposta a una de les demandes més reiterades pel teixit empresarial de l'Anoia, i impulsar la millora de les infraestructures i comunicacions de la comarca. El president de la UEA, Joan Domènech, subratlla que «hem d'aconseguir i vetllar perquè l'Anoia tingui una comunicació segura, eficient, saludable, equitativa i sostenible que permeti connectar-nos entre empreses, comarques i serveis». Domènech assegura que «si l'Anoia és competitiva, les empreses també ho seran. Si estem ben comunicats per carretera i per xarxa fer-roviària, si disposem d'unes bones infraestructures i d'un bon servei de transport públic ens ajudarà a avançar com a comarca».