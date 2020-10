El tancament de la restauració afecta 2.000 establiments a la Cataluya central

PIMEC constata que el tancament de la restauració afectarà un total de 2.000 establiments a l'Anoia, el Bages, Berguedà i Osona. La patronal també destaca la xifra de l'impacte econòmic d'aquests 15 dies sense activitat al sector d'aquestes comarques: 32,5 milions d'euros.

El president de PIMEC Catalunya Central, Esteve Pintó, ha manifestat en aquest sentit que "calen ajudes per compensar bars i restaurants" i ha recordat que l'hostaleria és un dels sectors més afectats pels efectes del virus. A més, ha lamentant que moltes d'aquestes pimes "hauran de tancar definitivament si des de les administracions públiques no els ajuden a aconseguir liquiditat per fer front a la pèrduia d'ingressos i el pagament de despesses", com els impostos o els lloguers.