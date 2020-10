La pandèmia deixa buits el 35% de locals comercials a Catalunya

La falta de demanda comercial ha deixat buits el 35% dels locals a Catalunya, una dada que podria agreujar-se per les noves restriccions, segons PimeComerç. La crisi de la covid també ha revelat la dependència del turisme d'alguns eixos comercials que han quedat orfes de visitants, com la Rambla de Barcelona i el Barri Vell de Girona. Els comerciants confien en les vendes de Nadal i adverteixen que, si no van bé, la situació serà «molt complexa». «Si no tenim una campanya relativament bona, hi haurà una mortalitat d'empreses molt important», alerta el vicepresident de Barcelona Comerç, Pròsper Puig.

El 2019, Catalunya tenia 98.309 locals comercials en actiu, segons el Cens d'Establiments Comercials de Catalunya (CECC) de la Generalitat. Aquesta dada representa una caiguda del 2,9% respecte dels 101.276 locals registrats el 2018 i un descens del 4,8% en comparació amb els 103.214 espais del 2017. Les dades demostren una tendència de destrucció de locals comercials prèvia a la crisi del coronavirus, tot i que la pandèmia ha agreujat encara més la situació.

«Ja fa temps que notem una desocupació dels locals comercials. Les maneres de consumir estan canviant i el món del comerç electrònic ha guanyat molt terreny», explica el director de l'àrea immobiliària d'empresa de Forcadell, Toni López. A Barcelona, hi ha actualment prop de 80.500 locals comercials, dels quals 14.000 estan buits. La consultora immobiliària preveu que, al principi del 2021, un de cada tres establiments estiguin tancats.

Al centre de la ciutat aquesta xifra es podria disparar fins al 50%, segons les previsions de Barcelona Oberta. La manca de turisme per la pandèmia i les mesures de restricció de la mobilitat en vehicle privat de l'Ajuntament de Barcelona en són algunes causes, segons la directora general de l'entitat, Núria Paricio. A aquest fet s'hi suma la falta d'activitat derivada de la implementació del teletreball. Les associacions comercials de Berga, Igualada i Manresa adverteixen que el tancament de la restauració ha tingut un efecte dominó i ha provocat una baixada de la facturació en els comerços. «Anem de la mà de l'hostaleria. Si tanquen els bars, afluixen les vendes», argumenta el sector.