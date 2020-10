Aragonès demana davant Von der Leyen celebrar un referèndum i tramitar els fons per combatre la covid

Aragončs demana davant Von der Leyen celebrar un referčndum i tramitar els fons per combatre la covid

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va aprofitar la seva intervenció a la Conferència de Presidents per reivindicar, en presència de la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen, un referèndum sobre el futur polític de Catalunya i la gestió directa de fons europeus.

«Soc aquí com a vicepresident del govern de Catalunya perquè el nostre president, Quim Torra, ha estat injustament inhabilitat per haver reclamat la llibertat dels presos polítics i la tornada dels exiliats», va plantejar en anglès Aragonès, que va apostar per resoldre el conflicte català «donant la veu als ciutadans de Catalunya perquè puguin decidir lliurement el seu futur polític».

Pere Aragonès va afirmar que Catalunya «és un país europeu, profundament compromès amb el projecte de la Unió Europea» i que aspira a participar-hi «amb veu pròpia, com tots els estats membres».

També es va referir al debat sobre la gestió dels fons europeus de recuperació i, en aquest sentit, va subratllar que, «per ser realment eficients, és imprescindible baixar el pla directament al territori. Hem de treballar des del principi de subsidiarietat. És imprescindible que Catalunya gestioni directament la part de el fons europeu que li correspongui».