La Cambra atorgarà ajuts per a plans de màrqueting digital internacional

La Cambra de Comerç de Manresa, a través de la Cambra d'Espanya i amb finançament dels fons europeus FEDER, llança una convocatòria extraordinària de subvencions per a la implementació de plans de màrqueting digital enfocats a la internacionalització. Es tracta del programa Xpande Digital, adreçat a empreses que impulsin accions per entrar en mercats internacionals i operar en un entorn digital global. Els ajuts són de fins a 4.000 euros per a l'aplicació total o parcial del pla de màrqueting digital.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des d'avui a les 9 del matí fins al dimarts 3 de novembre a les 2 del migdia. La sol·licitud s'ha de presentar mitjançant la pàgina web https://sede.camara.es/sede/manresa. Un cop concedit l'ajut, les empreses tindran fins al 31 de desembre per executar les accions i fins al 21 de gener del 2021 per presentar la justificació, segons han explicat fonts de la Cambra.