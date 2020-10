El comitè de Faurecia convoca vaga indefinida el 18 de novembre

El comitè d'empresa de Faurecia a Abrera ha convocat vaga indefinida a partir del 18 de novembre en protesta per l'ERO plantejat per aquesta empresa per acomiadar 160 treballadors de la planta.

En un comunicat, CCOO de Catalunya ha titllat l'ERO, que afecta 160 dels 308 treballadors de la planta, de desproporcionat, i l'ha instat a retirar-lo i a negociar una alternativa.

Aquest sindicat garanteix que vetllarà perquè no hi hagi baixes traumàtiques i perquè no es perdin condicions laborals, i recorda el compromís de la plantilla després de l'incendi de l'any passat a la planta.

La setmana passada la direcció de Faurecia, un dels principals proveïdors de Seat, va comunicar la seva intenció d'aplicar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per acomiadar 160 dels seus 308 treballadors de la planta que té a Abrera.

Aquest proveïdor del sector de l'automoció justifica els acomiadaments després de perdre l'adjudicació del quadre de comandament i la pintura del nou model de Seat León, el que li provocarà una pèrdua important de facturació, encara que conserva altres contractes amb la filial de Volkswagen.

L'epidèmia de covid-19 ha colpejat amb força el sector de l'automoció, que suma conflictes laborals com el de TE Connectivity, Robert Bosch i Saint-Gobain.