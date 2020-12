Empreses exportadores de l'Anoia busquen noves vies per mantenir la seva activitat

Les empreses exportadores i els agents d'internacionalització que s'han reunit al llarg del mes de desembre amb la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) coincideixen que, un cop deixat enrere el cop fort del març i la primavera, i passat l'estiu, bona part dels sectors han pogut recuperar una lleu activitat empresarial, tot i que les relacions comercials, ara a distància, continuen molt afectades.

El moviment empresarial a escala internacional ha fet un tomb de gairebé 360 graus. Amb la pandèmia, la limitació de moviments, les restriccions dels viatges i l'aturada de bona part dels sectors empresarials, industrials i de serveis d'arreu del món, l'activitat comercial entre empreses de diferents països ha rebut un cop dur.

La relació amb el client, les visites, el contacte, solucionar problemes cara a cara, rebre clients, anar-los a veure... són els principals reptes que han d'afrontar tots els actors, que asseguren que les reunions telemàtiques no els poden resoldre. Fires i viatges que permetien conèixer i donar a conèixer empreses o captar-ne de noves, han estat substituïts per missions virtuals que no són el mateix, però que donen oportunitats a empreses que en el format presencial no hi haurien aspirat. L'aposta per la digitalització, nous canals de venda o participar en serveis de presentació de productes a empreses estrangeres és una oportunitat.

Els agents públics han posat sobre la taula que moltes empreses no demanen ajut a les administracions per desconfiança, i trenquen una llança a favor de tot el que, malgrat la situació, s'està intentant mantenir. També, agents com ACCIÓ i Cambra de Comerç exposen que les empreses no gaudeixen dels ajuts que posen a l'abast per a la internacionalització, i és un recurs gratuït que moltes vegades no s'esgota.

Quant als mercats, els participants coincideixen que l'asiàtic és el que està aguantant, mentre que l'europeu i el nord-americà estan parats. Els clients que segueixen actius es refermen amb els proveïdors coneguts per evitar riscos i, pel que fa als transports, hi ha més lentitud i s'han encarit. Sembla, però, que a escala comarcal els tràmits d'exportació no han disminuït, i això és un bon símptoma, afavorit pel fet que ara tots els tràmits es poden fer telemàticament.

Hi ha certa esperança posada en l'anunci del Mobile World Congress per al 2021, com un punt d'inflexió, però els agents han insistit que cal mirar més endavant i no quedar-se de braços plegats. Algunes de les empreses que han vist frenada la seva aposta internacional han optat per apostar per projectes de sostenibilitat i economia circular o bé estan posant les bases per a que l'empresa tingui capacitat de créixer ràpidament quan acabi la crisi.