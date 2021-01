Detingudes 18 persones per cometre més de cent estafes a través de portals web de compravenda

Agents de la Guàrdia Civil revisen alguns dels productes relacionats amb les detencions per cent estafes per internet

La Guàrdia Civil ha detingut a Biscaia 18 persones i n'ha investigat a 13 més per cometre més de cent 'estafes nigerianes' a través de portals web de compravenda. S'han localitzat víctimes a Barcelona i 30 ciutats més de l'Estat. Els detinguts contactaven amb les víctimes a través de portals web de compravenda. Després de negociar la compra d'un objecte sense regatejar el preu o fins i tot oferint més diners per les despeses d'enviament, acordaven l'enviament de l'article. Per fer veure que s'efectuava la transacció, se servien de comptes de correu electrònic suplantant la marca del portal web de compravenda o d'entitats bancàries, enviant correus falsos de confirmació de pagament.

Un cop rebuts els articles, els membres de la xarxa els venien en botigues de compravenda de segona mà, servint-se sovint d'altres persones, dificultant així encara més la investigació.

Les investigacions es van iniciar el novembre de 2019, després de rebre denúncies procedents de gairebé totes les comunitats autònomes sobre estafes a través d'internet els suposats autors residien a Biscaia. L'operació rep el nom de 'Reborn II'. Els investigadors van fer aflorar nous casos i recuperar objectes venuts pels investigats com telèfons mòbils, electrodomèstics, videoconsoles o ordinadors, entre d'altres.

En concret, s'han localitzat víctimes a Barcelona, Múrcia, Alacant, Sevilla, Illes Balears, Castelló, Jaén, Còrdova, Cadis, Badajoz, la Corunya, Ciudad Real, Almeria, Toledo, Madrid, Pontevedra, Astúries, Càceres, València, Màlaga, Salamanca, Albacete, Huelva, Granada, Sòria, Tenerife, La Rioja, Cantàbria, Lleó, Orense i Saragossa.

Posteriorment, en una segona fase de la investigació, es va descobrir que es tractava de persones de Biscaia i que estarien utilitzant les denominades estafes nigerianes per enriquir-se. Alguns comptaven amb l'ajuda de membres de la seva pròpia família, qui al seu torn contactarien amb els receptors de diners obtinguts il·lícitament que s'enviaven a Nigèria.

Els detinguts han estat posats a disposició del Jutjat d'Instrucció número 2 de Barakaldo (Biscaia).