Govern central, empresaris i sindicats es reuneixen per poder prorrogar els ERTO

Govern central, sindicats i empresaris es reuniran demà, 8 de gener, per iniciar una nova negociació per prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), als quals estan acollits, amb dades a tancament de desembre del 2020, més de 755.610 persones, xifra allunyada dels 3,4 milions de treballadors que van arribar a estar en ERTO l'abril.

La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ja va dir que convocaria els agents socials després de Reis per abordar la negociació i va remarcar que instaria que no s'esgotessin els terminis de negociació. De fet, va demanar que la negociació no fos més enllà del 15 de gener. Així mateix, va dir que els ERTO eren una eina que «funcionava molt bé» i que s'han dotat d'una «enorme flexibilitat», tot i que va apuntar que li agradaria demanar que «hi hagi més simplicitat». Aquesta setmana, el secretari d'Estat de Treball i Economia Social, Joaquín Pérez Rey, va afirmar que no s'esperen «enormes canvis» en la negociació. De fet, va deixar clar que els ERTO «s'han treballat i adaptat» i va dir que les peces clau «ja estan molt consolidades».

Per la seva banda, el secretari d'Estat de Seguretat Social i Pensions, Israel Arroyo, va assenyalar que el model dels ERTO té fruits i que «lògicament haurà de ser objecte de canvis, però que seran paramètrics o de matís». «És un model que s'ha focalitzat i crec que treballarem en aquesta línia», va afegir.

Govern central, sindicats i empresaris coincideixen que encara es necessita aquesta eina, sobretot per als sectors que no han pogut recuperar la seva activitat plenament, com el turístic, o que es veuen sotmesos a restriccions per frenar els contagis de covid, com l'hostaleria o el comerç.

De fet, el pla de rescat de suport a l'hostaleria, el comerç i el turisme, que va aprovar el Govern central fa unes setmanes, va ampliar el nombre de sectors «ultraprotegits» pels ERTO a diverses activitats, entre aquestes el comerç a l'engròs de begudes, els restaurants, les activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals, els establiments de begudes i les activitats de jocs d'atzar i apostes (casinos, bingos, loteries i cases d'apostes).

La regulació actual dels ERTO estarà vigent fins al proper 31 de gener i els empresaris fa temps que demanen estendre la següent pròrroga almenys fins que s'acabi l'estat d'alarma decretat a Espanya (9 de maig). Els ministeris de Treball i Seguretat Social no parlen de terminis i es limiten a assegurar que els ERTO es mantindran fins que sigui necessari.