Facua denuncia que el preu de la llum puja un 27% els primers set dies de l'any

L'associació de consumidors Facua va denunciar ahir que el preu de la llum s'ha disparat un 27% en els primers set dies de l'any respecte el mateix període del 2020. Per aquest motiu, l'entitat reclama «mesures contundents per frenar l'especulació en el sector». El kilowat hora amb tarifa semirregulada PVPC ha arribat a una mitjana de 16,81 cèntims, un 27% per sobre dels 13,24 cèntims del mateix període del 2020. Amb dades dels primers set dies del 2021, la factura elèctrica de l'usuari mitjà se situa en 80,71 euros, és a dir, un 19,3% més sobre els 67,67 euros de fa un any.

Segons dades de Facua a partir de desenes de milers de factures d'habitatges, l'usuari mitjà consumeix 366 kWh mensuals i té una potència contractada de 4,4 kW.

La factura de l'usuari mitjà no superava els 80 euros des del desembre del 2018. El mes passat, el rebut va experimentar el primer augment interanual després de 19 mesos de descensos. L'augment va ser del 7,2% per a l'usuari mitjà. Així, la factura mensual amb la tarifa mitjana del kWh de desembre del 2020 va ser de 69,28 euros per 64,62 de desembre del 2019.