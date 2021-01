Comença l'any amb bon peu i troba feina a la Catalunya central

Les ofertes de feina a Manresa i Catalunya central que estan actives en aquests moments, presenten oportunitats laborals interessants. Són llocs vacants als quals et pots inscriure aquí mateix i començar així l'any de la millor manera possible.

LEROY MERLIN selecciona:

Venedor / a Especialista en Sanitari

Publicat: 2021.01.11 – 19:15

– Contracte de durada determinada.

– Jornada parcial – indiferent.

Ets expert / a en sanitari? Has treballat com a lampista o has comercialitzat banys i mobles de bany i / o instal·lació de projectes de bany o similar?

Volem incorporar al nostre equip als millors professionals del sector, persones amb una àmplia experiència i coneixement del seu ofici i els nostres productes.

Inscripciones i més informació a oferta de Venedor / a Especialista en Sanitari a Manresa .

SEAT selecciona:

Campaign Executive

Publicat: 2021.01.11 – 13:06

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Responsabilitats / funcions:

-Assegurar la col·laboració entre Product Management, el departament d'Export, Màrqueting i els representants en els mercats principals, per planificar i recollir totes les necessitats de les campanyes de màrqueting i comunicació, així com el material corresponent per les campanyes de publicitat de la marca.

-Assegurar la correcta aplicació de les directrius de la marca i de la identitat corporativa, per a tota la publicitat de la marca a les campanyes de màrqueting i comunicació per als productes assignats.

-Determinar la correcta elaboració del material segons els briefings de les campanyes, i acords amb els representants del departament. Adaptant i proporcionant tot el material necessari per als mànagers de màrqueting i comunicació dels mercats en EURO.

-Recopilar i reportar a l responsable de Brand Advertising tota la informació rellevant de màrqueting.

-Coordinar amb les agències el desenvolupament de la feina creativa.

Requisits :

-Grau en Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Publicitat i Relacions Públiques o similar.

-Experiència: 2 anys en lloc similar.

-Idiomes: Anglès avançat.

Què oferim:

-Ambient internacional en una companyia en ple creixement.

-Excel·lent paquet de compensació, diferents beneficis socials com a menjador i servei mèdic interns.

-Horari de 8:00 a 16:35.

-Descomptes en els nostres productes.

Inscripciones i més informació a oferta de Campaign Executive a Martorell .

Grup Crit Espanya selecciona:

Operari / a Producció Metall

Publicat: 2021.01.08 – 16:35

– 2 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 21.000 € – 22.600 € Brut / any

Empresa propera a Manresa precisa incorporar de forma immediata Operaris / es Producció del Sector Metall.

Es requereix experiència en el ram del metall, embotició, premses, etc.

Valorable si té coneixements de polir metall i soldadura TIC.

Valorable formació mecànica.

IMPRESCINDIBLE TENIR CARNET DE CARRETILLERO (per a carretó frontal elèctrica) ja que ha de portar també el carretó.

Horari de 05.40 a 14.00 hores (paren 20 minuts per a esmorzar de 8.30 a 8.50).

En principi el treball seria per a un mes aprox, però pot allargar-se.

Salari entre 21.000 / 22.600 €.

Incorporacion: Immediata

Inscripcions i més informació a oferta d'Operari / a Producció Metall a Sant Fruitós de Bages.

BARNA LABOR selecciona:

ESP21-002 Soldador-a Of. 3a (Esparreguera)

Publicat: 2021.01.08 – 21:23

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 13 € – 13 € Brut / hora

Inscripcions i més informació a oferta d'ESP21-002 Soldador-a Of. 3a (Esparreguera) .