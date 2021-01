ICL obté la primera certificació europea en mineria subterrània sostenible

ICL ha passat amb èxit l'auditoria per a la certificació de les normes UNE 22470 y 22480, que acrediten la companyia com a empresa minera sostenible, segons ha comunitat la mateixa empresa. ICL esdevé així la primera empresa minera subterrània de l'Estat espanyol i d'Europa certificada en Mineria Sostenible per tota la seva activitat.

Aquesta certificació és un sistema de gestió promogut per la sectorial minera espanyola i aprovat i regulat per l'Organisme Espanyol de Normalització. Espanya és el primer país europeu que adopta aquests estàndards denominats TSM (Towards Sustainable Mining), impulsats per la sectorial canadenca MAC , referència mundial, amb la que la sectorial espanyola va arribar a un acord per a la seva aplicació.

Aquest nou sistema de gestió es basa en una sèrie de criteris per a la sostenibilitat de la indústria extractiva, com la seguretat de subministrament per a la satisfacció de la demanda; la utilització eficient dels recursos naturals; l'aplicació de mesures per a promoure i millorar la seguretat i la satisfacció dels treballadors; la contribució al desenvolupament econòmic de la societat i el social de la comunitat; la rehabilitació de l'espai natural afectat; o l'aplicació de les millors tècniques disponibles en la prevenció i control integrats de la contaminació, així com en la gestió de residus.

Lluís Fàbrega, director de medi ambient d'ICL, destaca que «aquesta acreditació permet consolidar el nostre lideratge en matèria de sostenibilitat dins d'un sector tan exigent com el nostre. És un orgull ser un referent no només al nostre país sinó a tota Europa».

ICL insisteix que «treballa des de fa anys en un model de mineria sostenible que ha culminat amb aquesta certificació». La companyia està avançant en el seu projecte industrial Phoenix i entra en la seva fase final gràcies al conveni amb l'ACA per a la construcció del nou col·lector de salmorres. També és gairebé a punt la finalització de la rampa a la mina de Cabanasses, de 5,2 quilòmetres de longitud, que permetrà accedir a l'explotació minera a 900 metres de profunditat.