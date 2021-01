Les restriccions per la pandèmia tenen un impacte de 183 milions d'euros diaris a Catalunya

Centre comercial La Maquinista tancat per les restriccions per frenar l'expansió de la covid-19 a Catalunya

Les restriccions aprovades per frenar l'avenç de la pandèmia provoquen la pèrdua de 183 milions d'euros en ingressos i afecten 772.350 treballadors, segons dades de PIMEC. Davant aquesta situació, la patronal ha reclamat mesures "coordinades, sostingudes i urgents" i ha xifrat en 4.500 milions d'euros mensuals les ajudes directes necessàries per garantir la supervivència de les petites i mitjanes empreses i autònoms dels sectors més afectats. La patronal ha presentat aquest dimecres una campanya "coordinada i transversal" per denunciar, a través de cartells en els establiments, l'afectació de la pandèmia en els llocs de treball i els ingressos dels diferents sectors.