La contractació logística cau el 29% el 2020, fins als 419.000 metres quadrats

La contractació logística ha caigut un 29% interanual a Catalunya el 2020, fins als 419.000 metres quadrats. D'aquests, un 59% han estat de contractació neta, segons dades de la consultora immobiliària CBRE. El mercat català ha estat «marcat» per la falta de producte i les operacions relacionades amb el comerç electrònic han concentrat el 23% de la contractació total, tot i que s'han tancat transaccions relacionades amb tota mena d'activitats. A l'Estat, el sector logístic ha registrat una contractació d'1,8 milions de metres quadrats. La Zona Centre ha tancat amb una contractació de 923.000 metres quadrats, la segona xifra més alta des de 2011 i un increment del 73% respecte a la dada del 2019. D'aquests, un 78% ha estat contractació neta. En total, s'han tancat deu transaccions corresponents a naus més grans de 25.000 metres quadrats, la majoria situades a l'àrea de distribució estatal dels eixos A-2 i A-42.

De cara al 2021, CBRE preveu una activitat similar a la registrada el 2020, tant a la Zona Centre com a Catalunya. Sectors com els de l'alimentació, el farmacèutic o sanitari, la tecnologia o els esports continuaran registrant una alta activitat. Aquests, conjuntament amb l'expansió del canal en línia continuaran impulsant la demanda d'espai logístic el 2021, tant a través d'ampliacions de superfície com a través de l'ocupació de nou espai.

La renda ´prime' s'ha mantingut en els 5,5 euros per metre quadrat al mes a la Zona Centre i en 7 euros a Catalunya. Tot i això, s'està potenciant l'augment d'incentius en els nous contractes de lloguer, així com més ajudes a la implementació. La tendència seguirà sent d'estabilitat en les rendes per als pròxims mesos. Entre gener i desembre de 2020, la inversió en el sector logístic ha arribat a 1.430 milions d'euros, un 20% menys respecte a la xifra de l'any anterior. CBRE preveu que el 2021 es consolidi l'interès d'inversors provinents de sectors com el ´retail'.