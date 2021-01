Netflix arriba a 200 milions de subscriptors i guanya 2.276 milions d'euros l'any 2020

Netflix va tancar 2020 amb uns beneficis nets de 2.761 milions de dòlars (2.276 milions d'euros), un 48% més que l'any anterior, i va superar per primera vegada els 200 milions de subscriptors a la seva plataforma, segons va anunciar aquest dimarts.

Amb la gent passant més temps a casa per la pandèmia, el gegant del "streaming" va sumar 37 milions d'usuaris de pagament durant l'any, inclosos 8,5 milions de subscriptors durant el quart trimestre.

Així, Netflix tenia un total de 203,7 milions de subscripcions al tancament de 2020, la xifra més gran de la seva història, propulsada en part per un fort creixement en el mercat internacional.

Aquesta pujada s'ha produït malgrat el fort augment de la competència, amb l'entrada al mercat de grans actors com Disney, que també està collint un gran èxit amb la seva plataforma digital.

Netflix va facturar en el conjunt de l'any gairebé 25.000 milions de dòlars enfront dels 20.100 milions de 2019 i en l'últim trimestre va ingressar 6.644 milions enfront de 5.467 milions un any abans.

Entre octubre i desembre, la companyia californiana va tenir un benefici net de 542 milions de dòlars, inferior als 587 milions que va registrar en aquest període de 2019, i sota de les expectatives del mercat.

Els inversors, no obstant això, van rebre amb els braços oberts els anuncis de l'empresa, les accions de la qual es van disparar després de donar a conèixer els seus resultats, al tancament del mercat.

En les operacions electròniques posteriors al final de la sessió borsària, els títols de Netflix guanyaven més d'un 12%, després d'haver acabat la jornada amb una alça del 0,76%.

La companyia va anunciar que té més de 500 títols actualment en postproducció o llestos per a llançar-se en el seu servei, amb un pla d'oferir almenys una nova pel·lícula original a la setmana durant 2021.

A més, Netflix va anunciar que ja no necessitarà finançament extern per a les seves operacions quotidianes i que està considerant un programa de recompra d'accions per a donar guanys als seus accionistes, cosa que no fa des de 2011.