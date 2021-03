Els passatgers tenen dret a compensació si queden afectats per una vaga de treballadors d'una aerolínia, segons el TJUE

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat que els passatgers tenen dret a rebre una compensació si el seu vol queda afectat per una vaga de treballadors de l'aerolínia que l'opera. En una sentència d'aquest dimarts, l'alt tribunal amb seu a Luxemburg ha negat que una vaga d'empleats de la mateixa companyia aèria es pugui considerar com a "circumstància extraordinària", que eximeix l'empresa d'indemnitzar els viatgers afectats. Per contra, el TJUE assegura que és una situació "previsible" i "inherent" a l'activitat de l'aerolínia. D'aquesta manera, la justícia europea obre la porta a noves indemnitzacions per als consumidors tant per cancel·lacions com retards de vols afectats per una vaga d'aquest tipus.

Tanmateix, el TJUE matisa que si les demandes de la vaga només poden ser satisfetes per les autoritats públiques, llavors sí que podria ser una "circumstància extraordinària" i no donaria dret a compensació.

Tampoc es podrà accedir a la indemnització si la vaga és "externa" a l'aerolínia, per exemple si fos una vaga de controladors aeris o de personal aeroportuari.