Fluidra adquireix les marques belgues Splash i Zen per 3,5 milions

Fluidra, fundada per l'urgellenc Joan Planes, invertirà 3,5 milions d'euros en la compra de les marques belgues Splash i Zen, especialitzades en la venda i distribució de productes de manteniment per a piscines i balnearis i que pertanyen al grup Realco SA. La companyia catalana farà un pagament inicial de 200.000 euros, mentre que els 3,3 milions restants s'abonaran una vegada es tanqui l'operació, un tràmit que Fluidra preveu tancar el setembre de 2021, segons va informar ahir en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Per altra banda, l'empresa ha acordat fer tres pagaments addicionals equivalents el 10% de les vendes brutes de les marques Splash i Zen corresponents als anys 2022, 2023 i 2024.

Segons Fluidra, els dos negocis belgues van assolir unes vendes brutes de 4,9 milions l'any 2020 i van presentar «bones perspectives de creixement» per a l'exercici 2021. Per a l'empresa que presideix Eloi Planes, aquesta operació representa «una expansió del negoci de productes químics al mercat de gran consum del sector wellness i de la piscina». A través d'aquesta operació, Fluidra «ampliarà la base de clients i expandirà el negoci a Bèlgica», afegia el comunicat publicat ahir.

L'anunci arribava just l'endemà que se sabés que Fluidra entrarà a l'Ibex-35 en substitució de Bankia, que a partir del 29 de març ja cotitzarà sota el paraigua de la nova CaixaBank. Arran de la notícia, les accions de la companyia amb seu a Sant Cugat del Vallès van créixer dimecres el 3,79%. Fluidra va tancar el 2020 amb uns beneficis rècord de 96,4 milions, onze vegades més que el 2019.