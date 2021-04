L'operació sortida de Setmana Santa a l'aeroport del Prat, sota mínims

L'operació sortida de Setmana Santa a l'aeroport del Prat ha arrencat sota mínims per les restriccions per la crisi de la covid-19. Aquestes vacances, l'oferta de vols a l'aeroport del Prat serà un 80% inferior respecte a les del 2019, segons dades facilitades per Aena. Segons Aena, Barcelona operarà al voltant de 2.100 vols entre el divendres 26 de març i dilluns, 5 d'abril, dels quals uns 950 seran nacionals (-65% respecte al 2019) i 1.150 seran internacionals (-85%). El dia amb més activitat prevista era ahir, 2 d'abril, amb 230 vols, el 76% menys en comparació del Divendres Sant del 2019. També es preveuen més operacions demà, 4 d'abril, amb 225 vols comercials (-77% respecte a 2019) i el dilluns 5 d'abril, amb 220 vols (-79% respecte a 2019). Disposar d'una PCR negativa és un requisit imprescindible per entrar a la majoria de països de destinació. Les persones que arriben a Catalunya des de l'estranger estan obligades a omplir un Formulari de Control Sanitari que s'ha de presentar en el moment d'arribada al país.