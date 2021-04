La campanya de la Renda 2020 arrenca avui, marcada pels ERTO i l'IMV

La campanya de la Renda i Patrimoni del 2020 comença avui per a la presentació de declaracions per Internet i el 2 de juny per a la presentació a les oficines, i es prolongarà fins al 30 de juny. En concret, arrenca la campanya per a la presentació per Internet de les declaracions, mentre que els contribuents que vulguin fer-ho per telèfon serà des del 6 de maig. Els que optin per la presentació presencial a les oficines de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) podran fer-ho a partir del dimecres 2 de juny. De fet, en la campanya del 2019, desenvolupada el 2020, es va haver d'ajornar l'atenció presencial a les oficines de l'AEAT per fer la declaració del 13 de maig inicialment prevista al 8 de juny per la pandèmia. Des de l'1 de juliol, les oficines de l'AEAT presten tots els serveis habituals de manera presencial amb cita prèvia.

El termini de la campanya finalitza el 30 de juny en general, si bé conclou abans, el 25 de juny, si la declaració és a ingressar amb domiciliació en compte. A més, en cas de fraccionament del pagament de la declaració, el segon abonament té com a límit el 5 de novembre. Als dubtes tradicionals sobre la declaració de la renda (qui té l'obligació de fer-la, com declarar un habitatge o fer-la de manera conjunta o per separat si estàs casat enguany s'hi sumen les peculiaritats de 2020: les prestacions derivades dels Expedients de Regulació d'Ocupació (ERTO) i el començament de l'Ingrés Mínim Vital (IMV).