Treball atribueix el descens de l'atur a l'obertura per les vacances de Setmana Santa

El Govern atribueix la baixada de 6.390 aturats al març a la Setmana Santa i al relaxament de restriccions que ha permès un augment de la mobilitat. «No parlaríem de miratge però sí d'alleujament», va dir el director general de Relacions Laborals, Enric Vinaixa, en una roda de premsa en què va alertar que la situació al mercat de treball català «continua sent preocupant» amb 505.900 persones apuntades a les llistes dels serveis d'ocupació i amb una afectació més greu entre els joves i les dones un any després de l'esclat de la pandèmia. D'altra banda, el Departament ha reclamat al Servei d'Ocupació Públic Estatal (SEPE) la informació per pagar els ajuts pendent als 36.800 afectats per ERTO i assegura que un cop rebuda pagarà en 24 hores.

El tercer mes del 2021, el ritme de destrucció de feina s'ha desaccelerat especialment en el comerç al detall, els bars i restaurants i els serveis d'allotjament, les activitats més castigades fins ara per les limitacions. Per demarcacions, l'atur ha baixat especialment a Girona i a Tarragona, per l'impacte del turisme relacionat amb la Setmana Santa. «L'augment de mobilitat i l'efecte de la Setmana Santa han fet que l'atur s'hagi desaccelerat una mica», va dir abans d'afegir, però que, «amb aquests nivells d'atur, la situació no pot ser una altra que complexa». De fet, l'atur de llarga durada ja afecta el 54,5% de desocupats, més de 273.000 persones i ja hi ha el 28,6% més de menors de 25 aturats que fa un any. Pel que fa a les dones, continuen sent majoria entre les persones sense feina i ja hi ha 277.898 treballadores apuntades a les llistes dels serveis d'ocupació.

Sobre com preveu que evolucionarà el mercat laboral, Vinaixa va rebutjar fer «futurologia» i es va limitar a dir que l'impacte al món del treball és «directament proporcional» a les restriccions per combatre la pandèmia.

Ajuts pendents

Vinaixa va aprofitar la compareixença per recordar que el Departament encara no ha pagat 45.388 ajuts als treballadors amb baixos ingressos afectats per un ERTO, 36.800 dels quals per manca d'informació que ha de facilitar l'organisme estatal que gestiona les prestacions d'atur, el SEPE. El director de Relacions Laborals va assegurar que la Generalitat ha reclamat al Ministeri de Treball les dades «per diverses vies» i va atribuir el retard als efectes del ciberatac del 9 de març, que va paralitzar durant setmanes el servei estatal d'ocupació. La resposta de l'organisme, segons Vinaixa, ha sigut que estan «treballant intensament perquè la Generalitat pugui tenir aquesta informació com més aviat millor» sense concretar una data. «Volem pensar que la direcció del SEPE és conscient de l'impacte que té per aquestes persones treballadores que estan percebent només l'atur», va dir. Del total d'ajuts pendents, els que preocupen més són els 25.628 empleats dels quals encara no s'ha rebut cap dada. «En el moment en què rebem aquesta informació, en 24 hores podem fer efectiu el pagament», ha afirmat Vinaixa.

Preocupació pel pagament de l'atur

D'altra banda, va assegurar que el Departament està preocupat per com pot afectar el ciberatac al pagament de l'atur de l'abril, que es fa efectiu fins al dia 10 del mes. De fet, el director general de Relacions Laborals va afegir que aquesta «és una preocupació constant que ha manifestat la Generalitat» d'ençà que s'han manifestat «disfuncions, no pagaments i pagaments incorrectes» de les prestacions a llarg de tota la pandèmia. «La Generalitat està molt preocupada», va afirmar.