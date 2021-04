Les mesures del ministre Escrivá per a la jubilació aixequen molts recels

Socis del Govern de coalició del PSOE i Unides Podem van expressar ahir al Congrés el seu recel davant les mesures del ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, dirigides a retardar la jubilació, i el van instar a buscar més ingressos per al sistema públic de pensions.

Entre les reformes plantejades per al sistema públic de pensions, Escrivá aposta per mesures que incentivin el retard de l'edat efectiva de jubilació per aproximar-la a l'edat legal i defensa canviar la percepció sobre una jubilació més tardana. Així mateix, dilluns en la seva compareixença davant el Pacte de Toledo va rebutjar que aquest allargament de la vida laboral pogués col·lidir amb les oportunitats laborals dels joves. «No entenem quina obsessió té aquest Govern a intentar que la gent es jubili més tard», va replicar en roda de premsa abans de la Junta de Portaveus del Congrés el portaveu de Més País-Equo, Íñigo Errejón, que creu que el problema del mercat laboral són les dificultats dels més joves per trobar una ocupació i bones condicions salarials i va convidar el Govern que «si vol que sigui sostenible» el sistema de pensions, es treguin els topalls de les bases màximes de cotització «dels qui més cobren», es complementin amb els Pressupostos Generals de l'Estat els ingressos del sistema i s'evitin ajustos salarials per garantir que les cotitzacions dels assalariats d'avui «ajudin a sostenir les pensions dels qui tenen tot el dret a jubilar-se».

Per la seva banda, els sindicats CCOO i UGT reiteren les seves exigències de derogar reforma laboral i de pensions. Els secretaris generals de tots dos sindicats van assistir ahir a la concentració de València per exigir unes mesures que el Govern «tenia compromeses al seu programa electoral de manera específica amb els sindicats a les taules de negociació» que es van posposar per la pandèmia, segons va indicar el líder d'UGT PV, Ismael Sáez. La dualitat del mercat laboral ha provocat «precarietat i ocupació amb pitjors condicions», i per això fa falta un augment dels contractes indefinits i la reducció de la temporalitat, segons UGT, mentre que CCOO va defensar l'augment del SMI fins a aconseguir el 60% de la mitjana salarial.