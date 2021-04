El govern central demana al Banc d'Espanya controlar els salaris dels banquers

El Govern ha instat el Banc d'Espanya a trobar maneres de controlar els salaris dels principals banquers, coincidint amb les reestructuracions que plantegen les principals entitats del sector, que inclouen retallades de llocs de treball (ja en sumen gairebé 19.000 previstos) i tancament d'oficines, mentre mantenen fortes remuneracions i bonificació a les seves cúpules, segons ha afirmat la vicepresidenta segona de l'Executiu i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, en una roda de premsa amb corresponsals estrangers.

Calviño s'ha mostrat preocupada tant per les retribucions de les cúpules bancàries com pels ajustos d'ocupació. «Aquesta preocupació l'hem expressat al Banc d'Espanya i utilitzarem els instruments a la nostra disposició per mirar d'encarrilar aquest procés de la manera que sigui el millor possible per a l'evolució econòmica. Haurem d'utilitzar els diferents instruments i, en primer lloc, crec que el Banc d'Espanya com a supervisor del sector té un paper a jugar per encarrilar aquest procés de la manera més positiva des del punt de vista del seu impacte en l'economia general del nostre país». Segons la màxima responsable de la política econòmica del Govern, els salaris i les bonificacions dels executius bancaris han d'estar alineats amb l'evolució de la indústria i l'economia.